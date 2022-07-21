"Представники РФ на суд не з'явились": Жителі Одещини відсудили у Росії понад мільйон гривень

Про це пише Суспільне з посиланням на рішення Біляївського районного суду та Малиновського районного суду м. Одеси.

22 червня у міському суді постановили стягнути з Російської Федерації 1 080 100 грн на користь позивача, який разом із матір'ю у 2014 році був вимушений виїхали з тимчасово окупованої території міста Первомайськ на Луганщині до Одеси. Декілька разів суд викликав представників РФ, але на жодне з засідань вони не з'явилися.

"Розмір моральної шкоди був встановлений позивачами з урахуванням характеру і обсягу завданих моральних страждань, істотного порушення конституційних прав ОСОБА_1, умисного характеру дій, а також почуття безпорадності та розчарування, які він відчуває роками через неможливість відновити порушені права. Суд вважає доведеним факт завдання відповідачем позивачам моральної шкоди, тому позов підлягає задоволенню", - йдеться у рішенні суду.

11 липня у Біляївському районному суді ухвалили стягнути з РФ відшкодування у розмірі 150 000 гривень. Компенсацію отримає жінка, яка у лютому 2014 року була вимушена виїхати з Луганщини до Одеської області. На розгляд цієї справи представники РФ також не з'явилися.

У Гаазі до кінця року можуть розглянути першу справу російського воєнного злочинця. Міжнародний кримінальний суд володіє обґрунтованими підозрами щодо російських військ, які підпадають під юрисдикцію суду.

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