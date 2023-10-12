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Президент Київстару Комаров на КМЕФ представив інвестиційні плани оператора на $ 600 млн

12 жовтня, 2023 четвер
17:55
відбудова України

Президент найбільшого українського оператора мобільного зв’язку Київстар Олександр Комаров розказав про інвестиційні плани компанії під час Київського міжнародного економічного форуму. Зараз інвестиції компанії сфокусовані на відновленні зруйнованої війною інфраструктури зв’язку та її розвитку. А у перспективі Київстар має намір зосередитись на нових технологіях і цифрових рішеннях

"За останні три роки Київстар інвестував 15 млрд грн, з яких більша частина – з початку війни", — сказав Комаров. Інвестиції оператора з початку повномасштабного вторгнення сягнули 8,2 млрд грн. Усі гроші пішли на відновлення інфраструктури зв’язку деокупованих та постраждалих від бойових дій населених пунктів України, а також встановлення нових базових станцій для збільшення покриття.

Виступаючи на КМЕФ, Олександр Комаров розповів про фокус та масштаби майбутніх інвестицій Київстару, які компанія здійснить протягом найближчих трьох років.

"600 мільйонів доларів — це декілька напрямків. Ми зараз плануємо, як саме будемо інвестувати. Перше — розбудова мережі LTE. Наша сьогоднішня внутрішня місія — зберегти Україну і допомогти людям. Мобільний зв’язок, дата-зв’язок у будь-якій точці України — це наше бачення. Друге — це кризові інвестиції у відбудову, це масштабні інвестиції. Третє — це розбудова фіксованого зв’язку: на сьогоднішній день ми вже керуємо найбільшою гігабітною мережею та переходимо до побудови GPON. Четверте — інвестиції у бізнеси, які зможуть збагатити цифровий досвід наших клієнтів", — розказав Комаров.

Відбудова зруйнованої війною інфраструктури зв’язку, за його словами, потребуватиме сотень мільйонів доларів інвестицій: "Наведу приклад. У нас була мережа в Авдіївці, а сьогодні її немає. Як тільки буде змога, ми повернемося в Авдіївку й будуватимемо там мережу з нуля. Це один з напрямків, куди будуть інвестовані наші 600 млн доларів. Ви знаєте, що план відновлення окупованих територій з точки зору зв'язку — це сотні мільйонів доларів інвестицій у побудову мережі", — пояснив президент Київстару.

Він відзначив, що значною мірою збільшенню охоплення мобільним зв’язком та цифровими послугами сприяє розпочате для телеком-галузі спрощення регуляторних процедур: "Маємо неймовірний прогрес дерегулювання, який очолює Міністерство цифрової трансформації. Термін побудови одного сайту буквально за рік скоротився в рази. Тому що працює дерегулювання — є фокус [держави] на цьому. Тому інвестуємо, працюємо і будуємо, з моєї точки зору, одну з найкращих мереж у світі".

За словами президента Київстару, Україна гостро потребує масштабних інвестицій, тому має взаємодіяти з бізнесом: "Мені здається, потрібно більше фокусу на внутрішнього інвестора".

Але подекуди, за словами Комарова, компанії стикаються з вибірковим та невиправданим тиском: "В понеділок власник 100% акцій Київстару компанія VEON покинула російський ринок без будь-яких можливостей повернутися туди. Але 6 жовтня СБУ оприлюднила пресреліз, згідно з яким корпоративні права 20 компаній в Україні з часткою російських власників заарештовані. Ми не розуміємо, що відбувається. Досі не отримали жодних рішень суду. Усе це про інвестиційний клімат. Все, що ми маємо за тиждень, — два пресрелізи: один від СБУ, інший від Генпрокуратури".

Комаров закликав проводити більш обережну політику щодо міжнародних інвесторів України: "Може потрібно бути трохи більш виваженими, з більшою повагою ставитися до міжнародних бізнесів і тієї ситуації, в якій вони опинилися? Замість шеймінгу та булінгу, можливо, потрібно з ними розмовляти?"

Новини
Суспільство
Україна
бізнес
Війна з Росією
окуповані території
Економіка
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