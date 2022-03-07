При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону
При Головному управлінні розвідки МОУ створено спеціальний підрозділ Інтернаціонального легіону. Він уже розпочав виконання бойових завдань щодо протидії російській агресії
Про це повідомила в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Еспресо.TV.
"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", – зазначив начальник ГУР МОУ бригадний генерал Кирило Буданов.
В Управлінні нагадали, що Україна продовжує формування з іноземців Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.
Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.
- Нагадаємо, загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе