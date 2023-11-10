Причиною удару по цивільному судну в Чорному морі могла стати невдала техніка застосування зброї пілотом РФ, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство Великої Британії.

Зазначається, що окупанти випустили, ймовірно, ракету Х-31 (AS-17 KRYPTON), яка вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії, яке прямувало на завантаження залізною рудою.

Тоді загинув лоцман та 4 людини отримали поранення.

У розвідці припускають, що росіяни цілились у військовий радар, але, ймовірно, спутали його з радаром на цивільному судні. Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота".