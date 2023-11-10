Причиною удару по цивільному судну в Чорному морі могла стати невдала техніка застосування зброї пілотом РФ, - розвідка Британії
Британська розвідка припускає, що удар по цивільному судну у Чорному морі міг бути помилкою пілота РФ, зокрема невдала техніка застосування зброї
Про це повідомляє міністерство Великої Британії.
Зазначається, що окупанти випустили, ймовірно, ракету Х-31 (AS-17 KRYPTON), яка вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії, яке прямувало на завантаження залізною рудою.
Тоді загинув лоцман та 4 людини отримали поранення.
У розвідці припускають, що росіяни цілились у військовий радар, але, ймовірно, спутали його з радаром на цивільному судні. Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота".
- 8 листопада росіяни вдарили в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт Одещини. Про це читайте більше за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе