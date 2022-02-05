Путін буде шукати слабину, щоби створити новий Донбас. Україна не повинна дати приводу, – Юнус

Експерт розповів про це у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



"У політиці Кремля навколо України дуже важливо було знайти слабкі ланки, огріхи зовнішнього захисту. От 2014-го року Путін це побачив у Криму - спокійно, без жодного пострілу забрав.



Потім РФ зробила наступний крок на Донбасі, почав агресію там - і побачив опір, але не з боку Заходу, а з боку України, українського суспільства. На той момент Україна могла захищатися, хоча так само могла би захищатися і в Криму, але цього не робила, адже повірила Заходу. Тож Україна і втратила Крим без жодного пострілу.



На Донбасі Україна почала чинити опір, Москва це побачила і далі не пішла. Кремль побачив, що далі буде ще більша кров, і зупинився на Донбасі.



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І тепер Путін, Кремль, своєю ультимативною заявою вирішив перевірити та реально оцінити ситуацію на 2021 рік. Тож Кремль знову робить такі заяви, щоби перевірити де прорве, де слабша ланка. Путін спровокував ситуацію своїм ультиматумом і впродовж місяця–двох спостерігає за реакцією. Хто і які робить заяви, хто піариться", - зазначив Юнус.



На думку політолога, Путін уже оцінив ситуацію й не працює зі "Старою Європою" - Франція, Німеччина - адже як 2014-го року звідти нічого не було, так і не буде сьогодні.



“Усі ці розмови про санкції - все це порожнє, бо таке робити можуть лише Сполучені Штати Америки. От Путін і працює зі Штатами. І Путін думає: "Ага, де в мене зараз головний біль? Це Велика Британія, Туреччина і Польща, Прибалтика - ось тут я й буду продовжувати тиснути, активно працювати. А де у них прорветься, де буде слабка ланка – тоді я повторю який-небудь Донбас". Про це треба завжди памʼятати. Якщо 2014-го року ніхто українському суспільству не вірив, що буде анексія Криму - як таке може бути, щоб Росія анексувала Крим? Але ж анексувала. І якщо Путін знайде слабину у зовнішньополітичному і внутрішньому спротиві, тоді він буде шукати можливість створити новий Донбас.



Але якщо слабини не буде і наслідки для Москви будуть страшні - тоді агресор буде намагатися зберегти цей статус, який зараз є, на тому ж рівні. Через це Кремль і говорить про Нормандський формат, про Мінські перемовини. Вони шукають майданчик, де це можна зробити зі збереженням обличчя", - зауважив Раміс Юнус.





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