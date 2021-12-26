Путін погрожує Заходу "найрізноманітнішою відповіддю"

Відповідні пропозиції підготують військові експерти, заявив президент РФ Володимир Путін. Його слова наводить агенція Інтерфакс-Україна.

"Вона (відповідь - ред.) може бути найрізноманітнішою. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав Путін у програмі "Москва.Кремль.Путин" на пропагандистському каналі "Росія 1".



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В такий спосіб він відповів на запитання, якою може бути військово-технічна відповідь Росії, якщо США і НАТО "не почують нас і цього разу".

Водночас Путін заявив, що а цих переговорах Росія буде прагнути досягнення юридично зобов'язувального результату.