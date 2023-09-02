Путін приречений в останні місяці посилювати залякування Заходу, завдаючи все кривавіших ударів по Україні, - Орєшкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що Путін уже вступив до тієї зони, де у нього нема свободи вибору. Він вибрав траєкторію, яка завела його у глухий кут. І Путін тепер просто приречений сподіватися на ескалацію. Зовсім не виключено, що закритими каналами він зондуватиме ґрунт та думатиме, як йому відступити. Він не дурень, розуміє, що сценарій пішов не так, як треба. Тому у реальній практиці він залякуватиме насамперед Захід, завдаючи все кривавіших ударів по Україні. Йому потрібно показати перемогу, однак ночами з жахом думатиме про те, що перемоги нема", - зауважив політолог.

За його словами, Путін доручає якійсь частині своїх гравців шукати варіанти виходу з цієї кризової ситуації, але виходу з переможним виразом обличчя, бо це дуже важливо. Допоки він не відчує можливості виходу з цим переможним виразом обличчя, він малюватиме цей вираз по телевізору.

"На мою думку, Путін приречений у найближчі тижні чи місяці посилювати з останніх сил воєнну складову. Але при цьому у нічних кошмарах він, обливаючися холодним потом, розмірковує, як із цієї ситуації вибратися, якщо Україна не злякається і якщо Захід не злякається. Сподівання на те, що злякаються, все слабкіші й примарніші, бо сподіватися більше нема на що. Отже, Путін обиратиме ескалацію", - підсумував Дмітрій Орєшкін.