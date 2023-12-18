Путін спростив надання громадянства РФ білорусам, казахам і молдованам

Про це повідомляє пресслужба президента РФ.

Згідно з указом Путіна, білорусам, казахам і молдованам відтепер не потрібно надавати докази, що з моменту видачі посвідки на постійне проживання вони постійно жили в країні.

Також їм не обов'язково складати іспит на знання історії Росії та основ державності.

Білоруси не зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою, але для казахстанців і молдован необхідність скласти іспит з російської зберігається.