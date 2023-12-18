Путін спростив надання громадянства РФ білорусам, казахам і молдованам
18 грудня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Молдови та Казахстану
Про це повідомляє пресслужба президента РФ.
Згідно з указом Путіна, білорусам, казахам і молдованам відтепер не потрібно надавати докази, що з моменту видачі посвідки на постійне проживання вони постійно жили в країні.
Також їм не обов'язково складати іспит на знання історії Росії та основ державності.
Білоруси не зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою, але для казахстанців і молдован необхідність скласти іспит з російської зберігається.
- 11 липня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
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