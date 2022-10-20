Підбірку коментарів підготував телеграм-канал "Можем обяснить".

Політолог Станіслав Бєлковський вважає, що де-факто (напів)воєнний стан нині введено на всій території РФ: "Указ Путіна дозволяє вводити будь-які елементи воєнного стану в будь-якому іншому регіоні країни. Також із указу випливає, що глави сусідніх з "новоприєднаними" регіонами областей зможуть тимчасово відселяти мешканців цих територій у безпечні райони".

Експерт Михайло Виноградов звертає увагу, що в указі президента найдвозначніший, розмитий і неконкретний пункт – третій, про "інші заходи".

"Здійснилася мрія губернаторів. Особливі посилені режими надали їм необмежені повноваження. Бог почув їхні молитви. Щоправда, вони просили його не про це. А про можливість бути господарями та мати необмежені повноваження у мирний час. Диявол ховається в деталях", - зазначає політолог Костянтин Калачов.

На цьому ж наполягає ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков. Він вважає, що Путін "втомився і через непотрібність скасував закони".

"Що означає його указ: якщо у Херсоні оголошено воєнний стан, то губернатор умовного Магадана може заборонити будь-яку газету та пограбувати будь-яку фірму. Тобто "запровадити елементи воєнного стану" у себе в регіоні. А елементи – це все, що завгодно. Скасувати права та свободи – так, легко. Свобода пересування, свобода слова, свобода чого завгодно – забудьте. Де що захочуть – там і зроблять. І знову все віддано ніби на відкуп губернаторам: Путін ні до чого. Так, це опричнина. Все до цього йшло, йшло – і нарешті прийшло", – написав Гудков.

"Для простих громадян введення воєнного стану означає юридичну фіксацію ситуації, при якій влада, яка, начебто, повинна їх захищати, становить набагато більшу проблему, ніж ті, хто на них, наче, нападає, — упевнений політолог Аббас Галлямов. — Взагалі, виглядає все це не стільки як боротьба із зовнішнім ворогом, скільки як спроба запобігти революції, що зріє всередині країни".

"Воєнний стан – шокова політична педагогіка. Населення позбавляють можливості вдавати, ніби ніякої війни немає", – резюмує політолог Гліб Павловський.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Частково – в суміжних областях Росії та дозволив його елементи по всій території РФ.

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