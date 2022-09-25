Путін зараз у ролі щура, загнаного в кут, - Огризко

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Путін відчуває, що він зараз в ролі того самого щура, якого загнали в глухий кут. Він справді не знає, що робити і єдине, що йому залишається - йти на подальшу ескалацію. Продовжувати "побєдоносную" війну, хоча всі розуміють, що він її уже програв. Це, на жаль, те з чим ми маємо мати справу і розуміти, що цей щур небезпечний тим, що загнаний у кут", - вважає він.

На думку Огризка, Путін не буде здаватися.

"Це, здається, є очевидним для багатьох. Він буде йти до кінця, до свого кінця. Питання тільки в тому, чи йому цей кінець пришвидшать. Його власне оточення чи зовнішні сили, які, я думаю, теж над цим безпосередньо працюють", - підсумував ексміністр.