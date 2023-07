Про це йдеться у заяві агенції Moral Rating, яка вивчає вплив дій компаній та країн на їхні суспільства і світ.

Агенція оприлюднила заяву у відповідь на указ президента РФ Володимира Путіна про експропріацію російських активів французької компанії Danone і дочірньої компанії данської компанії Carlsberg "Балтика".

"Поведінка Путіна заслуговує осуду, але він мимоволі завдає шкоди Росії. Він вкусив руку, яка його годує. Щобільше буде розірвано зв'язків між Росією та Заходом, то більше постраждає російська економіка. Росії буде важче фінансувати свою агресію і російський народ дедалі більше розчаровуватиметься в російському режимі, оскільки стане біднішим. Немає значення, чи російська економіка розірвана санкціями західних урядів, етичним добровільним виходом західних компаній (з РФ - ред.) або експропріацією Путіним активів неетичних компаній. Усе це призводить до того, що Росія стає відключеною від світової економіки", - вважає Засновник Moral Rating Agency Марк Діксон.

Водночас засновник агенції зазначив, що Danone і Carlsberg "не заслуговують на співчуття", бо отримували прибуток від роботи в РФ під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

"Компанії, чиї активи експропрійовано, не заслуговують на співчуття. Danone і Carlsberg продовжували отримувати прибуток від Росії після вторгнення в Україну і, отже, також підтримали російську економіку, яка платить за вторгнення. Вони пручалися нашим вимогам піти з Росії і за іронією долі тепер були витіснені тим самим диктатором, якого підтримували. Той факт, що ці компанії були покарані глобальним поганим діячем, не робить їх невинними жертвами. Вони цілком заслуговують на свою винагороду", - наголосив Діксон.

Moral Rating Agency також зазначає, що західні компанії, які досі не вийшли з РФ, опинились у складній ситуації

"Зріс ризик експропріації. Це випадок "одного разу вкусив, вдруге соромиться", і їм буде важко продати свій бізнес. Щоб відвернути ризик подальших оголошень про експропріацію, вони повинні списати свої активи та очікувати падіння цін на їхні акції. Фінансова вартість російських активів тепер наблизилася до негативної моральної вартості цих активів", - зазначає агенція.

На думку аналітиків Moral Rating Agency, путінська експропріація західних активів сприятиме перетворенню Росії на "економіку безлюдного острова".

"Росія мала бути відключена економічно, коли вона вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Західні уряди не спромоглися запровадити широкомасштабні санкції і недостатньо західних компаній відтоді добровільно залишили Росію. Усе, що робить Путін, щоб відірвати Росію від західних інвестицій і ринків, насправді допомагає нам завершити ту роботу, яку ми не змогли повністю виконати самі.

Агенція зазначає, що ризик для західних компаній втратити активи додався до обурення їхнім заробітком у Росії.

"Росія неухильно рухається в напрямку перетворення на "економіку безлюдного острова". Якщо ми зможемо перетворити Росію на "економіку безлюдного острова", вона буде знищена, тому що Росія більше, ніж будь-яка інша велика нація, залежить від експорту у відсотках свого валового національного продукту, виробляючи значно більше нафти, газу та мінералів, ніж потребує. Ця залежність від Заходу є "ахіллесовою п'ятою" Росії. Якщо її відключити, вона не зможе вижити як самостійна економіка", - стверджує Moral Rating Agency.

Агенція наголошує, що Захід уже протистоїть РФ і мусить розглядати російську економіку як ворожу.

"Ми вже ведемо проксі-війну з Росією у військовому плані та ведемо пряму війну за цінності. За будь-якими мірками Путін є ворогом кожної демократичної нації та людини, а економіку РФ слід розглядати як економіку ворога", - зазначає Moral Rating Agency.

Засновник агенції Марк Діксон пояснив свою думку про те, що Захід має заохочувати тенденцію до створення двох економічних блоків у світі.

"Росія ставатиме дедалі залежнішою від Китаю, який є набагато менш багатим ринком, ніж країни Організації економічного співробітництва та розвитку. Якщо Китай підтримуватиме Росію надлишковою торгівлею, щоб заповнити прогалину, він робитиме те, що сьогодні не є економічно життєздатним, так само, як країни Східного блоку були змушені торгувати одна з одною до розпаду СРСР. Це економічне послаблення буде виправлене або через те, що Росія візьме на себе удар по ціноутворенню, або Китаю доведеться субсидувати Росію, що лише послабить одну або обидві з цих недемократичних націй", - вважає Діксон.

Агенція вважає, що демократичний світ має сприяти збагаченню демократичних суспільств і стимулювати недемократичні суспільства до демократизації економічними методами.

"Відключення Росії є першим кроком до поділу світу на два економічні блоки: "демократичний ринок" і "недемократичний ринок". Автократичні та тоталітарні країни, такі як Росія та Китай, співпрацюватимуть одна з одною через відсутність альтернатив і разом стануть біднішими та менш могутніми. "Демократичний ринок" буде у багато разів більшим і зробить демократичні країни набагато багатшими, ніж країни, якими керують диктатори. Нам потрібно усунути розрив у багатстві з розділення людей на розвинені економіки та економіки, що розвиваються, і навмисно застосувати його до демократичних і недемократичних країн. Якщо недемократична нація хоче втекти від бідності, їй потрібно буде стати демократичною. Її люди будуть мотивовані усунути свого диктатора, щоб їх можна було прийняти до "демократичного ринку". Нам потрібно створити вільний ринок, на якому економічне виживання є нагородою за демократичну поведінку, а економічна невдача є наслідком недемократичної чи тоталітарної поведінки", - йдеться у заяві Moral Rating Agency.

Агенція Moral Rating Agency виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Її було створено, щоб вигнати Росію з України та використати цей імпульс для допомоги продемократично налаштованим росіянам повалити режим Путіна у Росії. Агенція висвітлює поведінку компаній або країн з точки зору етичності.

MRA заснував і очолює Марк Діксон, який керує консалтинговою компанією Thinking Linking із питань злиття та поглинання в Лондоні та Нью-Йорку. Він був одним із співзасновників фінансового онлайн-коментатора BreakingViews.com, який сьогодні є частиною Thomson Reuters. Марк Діксон є противником автократичних режимів, особливо китайського уряду та путінського перетворення Росії з демократії, що зароджується, на повністю контрольовану автократію. Він має особистий зв'язок з Україною, оскільки з 2010 року має квартиру у Львові. Також він жив у Китаї.

Нещодавня стаття Марка Діксона, в якій викладається його погляд на геополітичну важливість знищення російської економіки – "The Chess Game of History – Autocracy vs. Democracy" – опублікована англійською та українською мовами.

MRA має оплачуваний штат співробітників які діють відповідно до рейтингової методології агенції. MRA не має клієнтів, зовнішніх комерційних відносин чи будь-яких конфліктів інтересів.

Команда, що працює над проєктом "Still Supporting Russia?", складається з українських, британських, американських, китайських, корейських, литовських, мадагаскарських, російських, турецьких і сінгапурських співробітників.