Путіну запропонували два чітких шляхи розвитку ситуації навколо України, - Посольство США

Про це повідомив спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп в коментарі РБК-Україна.



За словами Лангенкемпа, Росії запропонували два чітких варіанти розвитку подій.



"Подальша агресія проти України, яка спричинить за собою надзвичайно високі витрати для Росії, тому що ми приймемо рішучі заходи, які ми навмисно не застосовували раніше, або альтернативу, якою є діалог і дипломатія. Ми дуже сподіваємося, що Путін вибере другий шлях", - сказав представник посольства.



Він підкреслив, що американці будуть спостерігати за діями РФ найближчими тижнями та робитимуть висновки.

Австралія підтримала США, ЄС і G7 у стримуванні російської агресії проти України та закликала РФ до дипломатії.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США розглядають можливість збільшити свою військову присутність у східноєвропейських країнах НАТО, якщо Росія вирішить напасти на Україну.