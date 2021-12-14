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Головна війна з Росією Путіну запропонували два чітких шляхи розвитку ситуації навколо України, - Посольство США

Путіну запропонували два чітких шляхи розвитку ситуації навколо України, - Посольство США

14 грудня, 2021 вiвторок
12:18
війна з Росією путін

США запропонували президенту РФ Володимиру Путіну або заплатити надзвичайно високу ціну за подальшу агресію проти України, або обрати шлях дипломатії

Про це повідомив спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп в коментарі РБК-Україна.

За словами Лангенкемпа, Росії запропонували два чітких варіанти розвитку подій.

"Подальша агресія проти України, яка спричинить за собою надзвичайно високі витрати для Росії, тому що ми приймемо рішучі заходи, які ми навмисно не застосовували раніше, або альтернативу, якою є діалог і дипломатія. Ми дуже сподіваємося, що Путін вибере другий шлях", - сказав представник посольства.

Він підкреслив, що американці будуть спостерігати за діями РФ найближчими тижнями та робитимуть висновки.

  • Австралія підтримала США, ЄС і G7 у стримуванні російської агресії проти України та закликала РФ до дипломатії.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США розглядають можливість збільшити свою військову присутність у східноєвропейських країнах НАТО, якщо Росія вирішить напасти на Україну.
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США
Володимир Путін
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