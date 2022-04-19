Ракетні удари Росії не змінюють ситуацію – це "стратегічне безглуздя" та самодемілітаризація, - Зеленський
Президент України заявив, що санкції проти РФ призводять до того, що вона не може відновлювати озброєння
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
За словами глави держави, Росія вже мала б зрозуміти, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть чинних санкцій.
"Без імпорту вони не можуть навіть цього. А коли ще й будуть закриті всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій і коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: саме ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - пояснив Зеленський.
Аналогічний процес відбувається і з іншими російськими озброєннями, додав президент.
"Виробляти нову артилерію, літаки, нові гелікоптери, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жоден із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. А якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде таким: це стратегічне безглуздя", - підсумував глава деравжи.
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