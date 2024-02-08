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Головна рецепти Меренга італійська: що це таке та як цю страву готувати. Ділимося з вами секретами

Меренга італійська: що це таке та як цю страву готувати. Ділимося з вами секретами

8 лютого, 2024 четвер
19:55
рецепти Меренга італійська

Найсмачніша, ніжна, повітряна, оригінальна, на десерт! Італійська меренга готується не так вже й складно. Але щоб вона вийшла на 100% смачною, краще готувати її за певними правилами. Італійська меренга відрізняється від швейцарської та французької тим, що готується на гарячому цукровому сиропі, а яєчні білки проходять термічну обробку

Меренга — це смачні солодкі повітряні цукрові хмарки. Їх подають у вигляді прикрас на випічці та пасці. Часто меренгу плутають з безе.

Інгредієнти для італійської меренги:

  • яєчні білки - 100 г
  • цукор - 200 г
  • вода - 100 мл.

Покроковий рецепт приготування італійської меренги:

  • білки дуже ретельно відокремте від жовтків 
  • білки бажано брати кімнатної температури 
  • у невеликому ковші з'єднайте цукор із водою, поставте на вогонь та доведіть до кипіння
  • для правильної консистенції сиропу потрібний кулінарний термометр 
  • тримайте в сиропі, не торкаючись дна, до досягнення потрібної температури 
  • варіть сироп до 120 градусів 
  • за цей час вода випарується та залишиться цукор
  • дайте киплячій масі зупинитися в кипінні, щоб усі бульбашки осіли
  • великі бульбашки можуть зіпсувати структуру готової меренги
  • коли сировина досягне 110 градусів, починайте збивати білки
  • спершу на невеликій швидкості, але поступово увімкніть міксер на максимальну (білки повинні збитися у гарну пишну піну)
  • не припиняючи збивання, вливайте тонким струмком цукровий сироп намагайтеся лити його по краю чаші, не потрапляючи на вінчик
  • продовжуйте збивати ще кілька хвилин до отримання гладкого, блискучого вигляду 
  • ви помітите, що маса почала збиратися навколо вінчика - якщо вінчик з кремом підняти, то однорідна меренга тягтиметься вниз
  • готову меренгу можна забарвити у будь-який колір, за допомогою харчового барвника
  • на цьому етапі меренгу можна використовувати для прикраси тортів і тістечок.

А можна зробити з меренги безе, висушивши її в духовці:

  • за допомогою кондитерського мішка з різними насадками витисніть на лист, застелений пергаментом, різні фігури 
  • поставте лист в духовку, розігріту до 90 градусів на 1,5 - 2 год. 
  • меренги не повинні випікатися, вони мають висушитися
  • за високої температури вони підгорятимуть
  • точний час та температуру визначайте за своєю духовкою.

Такі смаколики дуже смачні, як самостійний десерт,  їх можна зберігати в скляній закритій тарі до 3-х місяців, їх можна використовувати і для прикрашання кондитерських виробів – тортів чи тістечок, але при цьому їх не можна викладати на вологий крем - вони тануть. Для прикраси такими меренгами підійде торт, залитий шоколадом або олійним кремом. 

Приємного частування!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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