Меренга італійська: що це таке та як цю страву готувати. Ділимося з вами секретами
Найсмачніша, ніжна, повітряна, оригінальна, на десерт! Італійська меренга готується не так вже й складно. Але щоб вона вийшла на 100% смачною, краще готувати її за певними правилами. Італійська меренга відрізняється від швейцарської та французької тим, що готується на гарячому цукровому сиропі, а яєчні білки проходять термічну обробку
Меренга — це смачні солодкі повітряні цукрові хмарки. Їх подають у вигляді прикрас на випічці та пасці. Часто меренгу плутають з безе.
Інгредієнти для італійської меренги:
- яєчні білки - 100 г
- цукор - 200 г
- вода - 100 мл.
Покроковий рецепт приготування італійської меренги:
- білки дуже ретельно відокремте від жовтків
- білки бажано брати кімнатної температури
- у невеликому ковші з'єднайте цукор із водою, поставте на вогонь та доведіть до кипіння
- для правильної консистенції сиропу потрібний кулінарний термометр
- тримайте в сиропі, не торкаючись дна, до досягнення потрібної температури
- варіть сироп до 120 градусів
- за цей час вода випарується та залишиться цукор
- дайте киплячій масі зупинитися в кипінні, щоб усі бульбашки осіли
- великі бульбашки можуть зіпсувати структуру готової меренги
- коли сировина досягне 110 градусів, починайте збивати білки
- спершу на невеликій швидкості, але поступово увімкніть міксер на максимальну (білки повинні збитися у гарну пишну піну)
- не припиняючи збивання, вливайте тонким струмком цукровий сироп намагайтеся лити його по краю чаші, не потрапляючи на вінчик
- продовжуйте збивати ще кілька хвилин до отримання гладкого, блискучого вигляду
- ви помітите, що маса почала збиратися навколо вінчика - якщо вінчик з кремом підняти, то однорідна меренга тягтиметься вниз
- готову меренгу можна забарвити у будь-який колір, за допомогою харчового барвника
- на цьому етапі меренгу можна використовувати для прикраси тортів і тістечок.
А можна зробити з меренги безе, висушивши її в духовці:
- за допомогою кондитерського мішка з різними насадками витисніть на лист, застелений пергаментом, різні фігури
- поставте лист в духовку, розігріту до 90 градусів на 1,5 - 2 год.
- меренги не повинні випікатися, вони мають висушитися
- за високої температури вони підгорятимуть
- точний час та температуру визначайте за своєю духовкою.
Такі смаколики дуже смачні, як самостійний десерт, їх можна зберігати в скляній закритій тарі до 3-х місяців, їх можна використовувати і для прикрашання кондитерських виробів – тортів чи тістечок, але при цьому їх не можна викладати на вологий крем - вони тануть. Для прикраси такими меренгами підійде торт, залитий шоколадом або олійним кремом.
Приємного частування!
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