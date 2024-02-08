Меренга італійська: що це таке та як цю страву готувати. Ділимося з вами секретами

Меренга — це смачні солодкі повітряні цукрові хмарки. Їх подають у вигляді прикрас на випічці та пасці. Часто меренгу плутають з безе.

Інгредієнти для італійської меренги:

яєчні білки - 100 г

цукор - 200 г

вода - 100 мл.

Покроковий рецепт приготування італійської меренги:

білки дуже ретельно відокремте від жовтків

білки бажано брати кімнатної температури

у невеликому ковші з'єднайте цукор із водою, поставте на вогонь та доведіть до кипіння

для правильної консистенції сиропу потрібний кулінарний термометр

тримайте в сиропі, не торкаючись дна, до досягнення потрібної температури

варіть сироп до 120 градусів

за цей час вода випарується та залишиться цукор

дайте киплячій масі зупинитися в кипінні, щоб усі бульбашки осіли

великі бульбашки можуть зіпсувати структуру готової меренги

коли сировина досягне 110 градусів, починайте збивати білки

спершу на невеликій швидкості, але поступово увімкніть міксер на максимальну (білки повинні збитися у гарну пишну піну)

не припиняючи збивання, вливайте тонким струмком цукровий сироп намагайтеся лити його по краю чаші, не потрапляючи на вінчик

продовжуйте збивати ще кілька хвилин до отримання гладкого, блискучого вигляду

ви помітите, що маса почала збиратися навколо вінчика - якщо вінчик з кремом підняти, то однорідна меренга тягтиметься вниз

готову меренгу можна забарвити у будь-який колір, за допомогою харчового барвника

на цьому етапі меренгу можна використовувати для прикраси тортів і тістечок.

А можна зробити з меренги безе, висушивши її в духовці:

за допомогою кондитерського мішка з різними насадками витисніть на лист, застелений пергаментом, різні фігури

поставте лист в духовку, розігріту до 90 градусів на 1,5 - 2 год.

меренги не повинні випікатися, вони мають висушитися

за високої температури вони підгорятимуть

точний час та температуру визначайте за своєю духовкою.

Такі смаколики дуже смачні, як самостійний десерт, їх можна зберігати в скляній закритій тарі до 3-х місяців, їх можна використовувати і для прикрашання кондитерських виробів – тортів чи тістечок, але при цьому їх не можна викладати на вологий крем - вони тануть. Для прикраси такими меренгами підійде торт, залитий шоколадом або олійним кремом.

Приємного частування!