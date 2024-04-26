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Пишні оладки на кислому молоці
Щоб приготувати оладки на кислому молоці, тісто має бути як густа сметана. Потім берете його ложкою і смажите на олії, виходять смачнезні оладки на кислому молоці
Інгредієнти (на 6 порцій):
- молоко кисле – 0,5 л
- яйця – 2 шт.
- борошно пшеничне - 230 г (близько 1,5 склянки)
- цукор – 2 ст. ложки
- сіль - 1 щіпка
- розпушувач – 1 ч. ложка
- олія - для смаження
Покроковий рецепт приготування - оладки на кислому молоці
- до яєць у мисці додати сіль та цукор
- добре збити яйця віночком чи міксером
- додати кисле молоко
- добре все збити
- потроху додаючи борошно, що просіяли, з розпушувачем, збиваємо віночком тісто до однорідності
- миску з тістом ставимо в інший посуд із гарячою водою на 15 хв.
- розігріти сковороду з невеликою кількістю олії
- столову ложку тіста налити на сковороду
- смажити оладки на середньому вогні до рум'яності, приблизно по 2-3 хв. з кожного боку
- сковороду змащувати олією перед кожною новою порцією оладок
- оладки подавати теплими, зі сметаною, медом чи варенням.
Смачного!
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