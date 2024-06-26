Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої: топ-5 рецептів для спекотних днів
Літо – це час, коли хочеться насолоджуватися теплом, відпочивати на свіжому повітрі та, звичайно, куштувати освіжаючі напої
Незалежно від того, чи ви плануєте вечірку з друзями, пікнік з родиною або просто шукаєте спосіб освіжитися після спекотного дня, смачний безалкогольний коктейль або напій завжди стане в пригоді. У цій статті Еспресо підготувало для вас топ-5 літніх напоїв, які не тільки чудово втамують спрагу, але й принесуть море задоволення своїм неперевершеним смаком.
Готувати їх просто і швидко, а результат завжди виходить відмінним. Тож не баріться та спробуйте найкращі коктейлі цього літа, щоб зробити його ще яскравішим та смачнішим.
Класичний "Мохіто"
Інгредієнти:
- свіжі листочки м'яти - 10-12 шт.
- лайм – ½ шт.
- цукор тростинний – 1 ч. л.
- газований напій Sprite або Schweppes – 150 мл
- лід
Покроковий рецепт приготування:
- Помийте ретельно м'яту і лайм.
- Візьміть склянку та покладіть на дно листочки м'яти, нарізаний шматочками лайм та додайте цукор. Використовуючи ступку або ложкою обережно розітріть все разом.
- Далі перекладіть цю масу в шейкер і додайте льоду, все змішайте.
- Із шейкера перекладіть все в склянку та налийте газовану воду, наповнюючи склянку доверху.
- Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти й подайте одразу, насолоджуючись свіжістю.
Фото: Freepik
Холодний персиковий чай
Інгредієнти:
- чорний листовий чай – 10-20 г
- окріп – 1 л
- персики – 6 шт.
- цукор – 60 г
- вода – 200 мл
- базилік або м'ята – 3-4 гілочки
- лід
Покроковий рецепт приготування:
- Чорний чай насипте у чайник для заварювання та залийте його одним літром окропу. Коли чай завариться, процідіть його.
- Персики помийте, очистіть їх від кісточок та наріжте невеликими скибочками.
- У каструлю додайте цукор і налийте води. Щойно сироп закипить, додайте всі персики (залиште трошки для подачі) та варіть протягом 10-15 хвилин.
- Процідіть суміш із персиками через сито.
- У глечик для лимонаду налийте охолоджений чай, сироп із персиків, свіжі персики, листки м'яти або базиліку та лід. Все перемішайте й насолоджуйтесь смаком!
Фото: olivemagazine.com
Лавандовий лимонад із цитрусом
Інгредієнти:
- квітки лаванди – 1 стакан
- цукор – 4 ст. л.
- окріп – ½ стакана
- лимонний сік – 100 мл
- вода питна – 700 мл
- лавандовий сироп
- лід
Покроковий рецепт приготування:
- У посудину покладіть лаванду й цукор, додайте окріп. Все ретельно перемішайте, накрийте кришкою й дайте настоятись протягом 30 хвилин.
- Лимон вичавіть, нам потрібно 100 мл фрешу.
- Процідіть лавандову воду через сито, щоб видалити квітки.
- У глечик для лимонаду покладіть лід, потім додайте лавандову воду, лимонний фреш і долийте охолоджену питну воду. Для більш інтенсивного аромату лаванди додайте трошки лавандового сиропу або кілька крапель лавандової есенції (харчової). Готово!
Фото: carolsvegankitchen.com
Полуничний молочний коктейль
Інгредієнти:
- пломбір – 300 г
- молоко – 500 мл
- свіжа полуниця – 200
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте полуницю та видаліть хвостики.
- Заглибним або стаціонарним блендером перебийте полуницю до пюреподібного стану.
- До полуничного пюре додайте морозиво та молоко.
- Збивайте суміш міксером протягом 1-2 хвилин.
- Налийте коктейль у високі склянки. За бажанням прикрасьте вершками, свіжими полуницями або листочками м’яти.
- Подавайте відразу, доки коктейль холодний.
Фото: Freepik
Напій із кавуна та цитруса
Інгредієнти:
- кавун – 1 кг
- лимон – 1 шт.
- апельсин – 1 шт.
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте цитрусові та кавун.
- Вичавіть сік з лимону та апельсину.
- Із кавуна потрібно вирізати м'якуш та очистити від кісточок. Потім заглибним або стаціонарним блендером перебийте до пюреподібного стану.
- До кавуна додайте сік лимону та апельсину, все ретельно перемішайте й відправляйте в холодильник.
- Подавайте коктейль охолодженим у високих склянках. За бажанням додайте лід або сироп. Готово!
Фото: Freepik
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