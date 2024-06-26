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Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої: топ-5 рецептів для спекотних днів

26 червня, 2024 середа
18:29
рецепти Освіжаючі безалкогольні коктейлі та напої

Літо – це час, коли хочеться насолоджуватися теплом, відпочивати на свіжому повітрі та, звичайно, куштувати освіжаючі напої

Зміст

Незалежно від того, чи ви плануєте вечірку з друзями, пікнік з родиною або просто шукаєте спосіб освіжитися після спекотного дня, смачний безалкогольний коктейль або напій завжди стане в пригоді. У цій статті Еспресо підготувало для вас топ-5 літніх напоїв, які не тільки чудово втамують спрагу, але й принесуть море задоволення своїм неперевершеним смаком.

Готувати їх просто і швидко, а результат завжди виходить відмінним. Тож не баріться та спробуйте найкращі коктейлі цього літа, щоб зробити його ще яскравішим та смачнішим.

Класичний "Мохіто"

рецепт Мохіто

Інгредієнти:

  • свіжі листочки м'яти - 10-12 шт.
  • лайм – ½ шт.
  • цукор тростинний – 1 ч. л.
  • газований напій Sprite або Schweppes – 150 мл
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. Помийте ретельно м'яту і лайм.
  2. Візьміть склянку та покладіть на дно листочки м'яти, нарізаний шматочками лайм та додайте цукор. Використовуючи ступку або ложкою обережно розітріть все разом.
  3. Далі перекладіть цю масу в шейкер і додайте льоду, все змішайте.
  4. Із шейкера перекладіть все в склянку та налийте газовану воду, наповнюючи склянку доверху.
  5. Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти й подайте одразу, насолоджуючись свіжістю.

Фото: Freepik

Холодний персиковий чай

Інгредієнти:

  • чорний листовий чай – 10-20 г
  • окріп – 1 л
  • персики – 6 шт.
  • цукор – 60 г
  • вода – 200 мл
  • базилік або м'ята – 3-4 гілочки
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. Чорний чай насипте у чайник для заварювання та залийте його одним літром окропу. Коли чай завариться, процідіть його.
  2. Персики помийте, очистіть їх від кісточок та наріжте невеликими скибочками.
  3. У каструлю додайте цукор і налийте води. Щойно сироп закипить, додайте всі персики (залиште трошки для подачі) та варіть протягом 10-15 хвилин.
  4. Процідіть суміш із персиками через сито.
  5. У глечик для лимонаду налийте охолоджений чай, сироп із персиків, свіжі персики, листки м'яти або базиліку та лід. Все перемішайте й насолоджуйтесь смаком!

Фото: olivemagazine.com

Лавандовий лимонад із цитрусом

Інгредієнти:

  • квітки лаванди – 1 стакан
  • цукор – 4 ст. л.
  • окріп – ½ стакана
  • лимонний сік – 100 мл
  • вода питна – 700 мл
  • лавандовий сироп
  • лід

Покроковий рецепт приготування:

  1. У посудину покладіть лаванду й цукор, додайте окріп. Все ретельно перемішайте, накрийте кришкою й дайте настоятись протягом 30 хвилин.
  2. Лимон вичавіть, нам потрібно 100 мл фрешу.
  3. Процідіть лавандову воду через сито, щоб видалити квітки.
  4. У глечик для лимонаду покладіть лід, потім додайте лавандову воду, лимонний фреш і долийте охолоджену питну воду. Для більш інтенсивного аромату лаванди додайте трошки лавандового сиропу або кілька крапель лавандової есенції (харчової). Готово!

Фото: carolsvegankitchen.com

Полуничний молочний коктейль

Інгредієнти:

  • пломбір – 300 г
  • молоко – 500 мл
  • свіжа полуниця – 200

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте полуницю та видаліть хвостики.
  2. Заглибним або стаціонарним блендером перебийте полуницю до пюреподібного стану.
  3. До полуничного пюре додайте морозиво та молоко.
  4. Збивайте суміш міксером протягом 1-2 хвилин.  
  5. Налийте коктейль у високі склянки. За бажанням прикрасьте вершками, свіжими полуницями або листочками м’яти.
  6. Подавайте відразу, доки коктейль холодний.

Фото: Freepik

Напій із кавуна та цитруса

Інгредієнти:

  • кавун – 1 кг
  • лимон – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте цитрусові та кавун.
  2. Вичавіть сік з лимону та апельсину.
  3. Із кавуна потрібно вирізати м'якуш та очистити від кісточок. Потім заглибним або стаціонарним блендером перебийте до пюреподібного стану.
  4. До кавуна додайте сік лимону та апельсину, все ретельно перемішайте й відправляйте в холодильник.
  5. Подавайте коктейль охолодженим у високих склянках. За бажанням додайте лід або сироп. Готово!

Фото: Freepik


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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