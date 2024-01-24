Рецепти овочевого рагу: класичний варіант та незвичний "Рататуй"

Овочеве рагу - це варіант страви, яка вражає різноманіттям смаків та текстур. Тому, ми пропонуємо вам детальні рецепти приготування для класичного овочевого рагу та більш цікавого й незвичного "Рататуя". Ці варіанти можна готувати як щодня, так і для особливих випадків або святкового столу. Відкрийте для себе нові гастрономічні горизонти з нашими цікавими рецептами!

Овочеве рагу - класичний рецепт

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста - 1 шт.

помідор – 2 шт.

кабачок – 1 шт.

морква – 2 шт.

баклажан – 2 шт.

болгарський перець – 3 шт.

часник – 1 шт.

базилік сушений – 0.5 ч. л.

хмелі-сунелі сушений – 1 ч. л.

орегано сушений – 0.5 ч. л.

соняшникова олія – 50 мл

сіль, перець – до смаку

петрушка, кріп – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати овочеве рагу:

Всі овочі промиваємо та очищаємо від шкірки цибулю та моркву, а болгарський перець – від серединки. Ріжемо цибулю та моркву півкільцями, а помідор, кабачок, баклажан, болгарський перець – кубиками. У глибоку сковорідку викладаємо шар цибулі, помідорів та додаємо сіль. Наступним шаром викладаємо моркву та кабачок, знову трохи підсолюємо. Потім перекладаємо нарізані баклажани та перці, додаємо хмелі-сунелі сушений, базилік, орегано та соняшникову олію. Накриваємо сковорідку кришкою та ставимо на невеликий вогонь. Через 15 хвилин, овочі пустять сік, тоді обережно перемішуємо та тушкуємо до готовності. Коли овочі будуть готові, вичавлюємо до них ще часник, додаємо нарізану дрібно петрушку та кріп. Тушкуємо з відкритою кришкою ще 2 хвилини та вимикаємо вогонь. Готово!

Фото: Freepik

Овочеве рагу "Рататуй"

Інгредієнти:

кабачок - 500 г

баклажан - 500 г

помідори – 400 г (для соусу) + 500 г (для формування рагу)

морква – 100 г

цибуля ріпчаста - 150 г

перець солодкий – 300 г

часник - 3 зубчики

цукор – 2 ч. л.

оливкова олія – 4 ст. л.

розмарин – 2 гілочки

чебрець – 3 гілочки

базилік зелений – 5 г

перець чорний мелений – 1.5 ч. л.

сіль - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Помідори для соусу потрібно перекласти в посудину, залити окропом та залишити на 10 хвилин. Потім зняти шкірку та нарізати кубиком. Болгарські перці загорніть в алюмінієву фольгу, перекладіть на деко для запікання. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Із запечених перців зніміть шкірку та добре очистіть від серединки. Цибулю та моркву очистіть, наріжте півкільцями. Сковорідку з олією ставимо на плиту, щойно вона прогріється, підсмажуємо спочатку цибулю, потім додаємо моркву. Щойно морква підрум'яниться, додаємо нарізані помідори без шкірки, сіль, перець, цукор, натертий часник, розмарин та чебрець. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 15 хвилин. Із тушкованих овочів дістаємо гілочки розмарину та чебрецю, а самі овочі відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо запечений солодкий перець та перебиваємо до однорідності. Соус готовий. Кабачки та баклажани нарізаємо слайсами за допомогою овочерізки. Помідори теж ріжемо слайсами, але краще це зробити за допомогою ножа. У деко для запікання круглої або овальної форми наливаємо соус та рівномірно розподіляємо, зверху викладаємо листочки базиліку. Формуємо з овочів своєрідну піраміду, чергуючи баклажан, помідор та цукіні. Потім цю піраміду викладаємо горизонтально по всій поверхні форми для запікання. Зверху овочі посипаємо сіллю, чорним перцем, натертим часником та наливаємо дві столові ложки оливкової олії. Накриваємо деко алюмінієвою фольгою та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Потім знімаємо фольгу та запікаємо ще 15 хвилин. Дістаємо з духовки та можемо куштувати.

Смачного!

Фото: Freepik