Рецепти овочевого рагу: класичний варіант та незвичний "Рататуй"
Овочеве рагу – це смачна та корисна страва, що може бути чудовим варіантом для вегетаріанців або для тих, хто шукає легку альтернативу м'ясним відповідникам
Овочеве рагу - це варіант страви, яка вражає різноманіттям смаків та текстур. Тому, ми пропонуємо вам детальні рецепти приготування для класичного овочевого рагу та більш цікавого й незвичного "Рататуя". Ці варіанти можна готувати як щодня, так і для особливих випадків або святкового столу. Відкрийте для себе нові гастрономічні горизонти з нашими цікавими рецептами!
Овочеве рагу - класичний рецепт
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- помідор – 2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- морква – 2 шт.
- баклажан – 2 шт.
- болгарський перець – 3 шт.
- часник – 1 шт.
- базилік сушений – 0.5 ч. л.
- хмелі-сунелі сушений – 1 ч. л.
- орегано сушений – 0.5 ч. л.
- соняшникова олія – 50 мл
- сіль, перець – до смаку
- петрушка, кріп – до смаку
Покроковий рецепт, як приготувати овочеве рагу:
- Всі овочі промиваємо та очищаємо від шкірки цибулю та моркву, а болгарський перець – від серединки.
- Ріжемо цибулю та моркву півкільцями, а помідор, кабачок, баклажан, болгарський перець – кубиками.
- У глибоку сковорідку викладаємо шар цибулі, помідорів та додаємо сіль. Наступним шаром викладаємо моркву та кабачок, знову трохи підсолюємо. Потім перекладаємо нарізані баклажани та перці, додаємо хмелі-сунелі сушений, базилік, орегано та соняшникову олію.
- Накриваємо сковорідку кришкою та ставимо на невеликий вогонь. Через 15 хвилин, овочі пустять сік, тоді обережно перемішуємо та тушкуємо до готовності.
- Коли овочі будуть готові, вичавлюємо до них ще часник, додаємо нарізану дрібно петрушку та кріп. Тушкуємо з відкритою кришкою ще 2 хвилини та вимикаємо вогонь. Готово!
Фото: Freepik
Овочеве рагу "Рататуй"
Інгредієнти:
- кабачок - 500 г
- баклажан - 500 г
- помідори – 400 г (для соусу) + 500 г (для формування рагу)
- морква – 100 г
- цибуля ріпчаста - 150 г
- перець солодкий – 300 г
- часник - 3 зубчики
- цукор – 2 ч. л.
- оливкова олія – 4 ст. л.
- розмарин – 2 гілочки
- чебрець – 3 гілочки
- базилік зелений – 5 г
- перець чорний мелений – 1.5 ч. л.
- сіль - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Помідори для соусу потрібно перекласти в посудину, залити окропом та залишити на 10 хвилин. Потім зняти шкірку та нарізати кубиком.
- Болгарські перці загорніть в алюмінієву фольгу, перекладіть на деко для запікання. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Із запечених перців зніміть шкірку та добре очистіть від серединки.
- Цибулю та моркву очистіть, наріжте півкільцями. Сковорідку з олією ставимо на плиту, щойно вона прогріється, підсмажуємо спочатку цибулю, потім додаємо моркву.
- Щойно морква підрум'яниться, додаємо нарізані помідори без шкірки, сіль, перець, цукор, натертий часник, розмарин та чебрець. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 15 хвилин.
- Із тушкованих овочів дістаємо гілочки розмарину та чебрецю, а самі овочі відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо запечений солодкий перець та перебиваємо до однорідності. Соус готовий.
- Кабачки та баклажани нарізаємо слайсами за допомогою овочерізки. Помідори теж ріжемо слайсами, але краще це зробити за допомогою ножа.
- У деко для запікання круглої або овальної форми наливаємо соус та рівномірно розподіляємо, зверху викладаємо листочки базиліку.
- Формуємо з овочів своєрідну піраміду, чергуючи баклажан, помідор та цукіні. Потім цю піраміду викладаємо горизонтально по всій поверхні форми для запікання.
- Зверху овочі посипаємо сіллю, чорним перцем, натертим часником та наливаємо дві столові ложки оливкової олії. Накриваємо деко алюмінієвою фольгою та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Потім знімаємо фольгу та запікаємо ще 15 хвилин. Дістаємо з духовки та можемо куштувати.
Смачного!
Фото: Freepik
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