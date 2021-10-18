РФ зупинить роботу свого представництва при НАТО

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

"У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при ньому, зокрема роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада чи, можливо, це займе ще кілька днів", – сказав він.

Таке рішення Москви пов'язане з рішенням Альянсу відкликати 8 співробітників Росії при НАТО.

Відтак МЗС Росії закриє представництво у Брюсселі і інформбюро в Москві. Зокрема припинить свою роботу головний військовий представник Росії при НАТО.

"У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО",

– сказав Лавров.

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