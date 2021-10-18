РФ зупинить роботу свого представництва при НАТО
Росія з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі
Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.
"У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при ньому, зокрема роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада чи, можливо, це займе ще кілька днів", – сказав він.
Таке рішення Москви пов'язане з рішенням Альянсу відкликати 8 співробітників Росії при НАТО.
Відтак МЗС Росії закриє представництво у Брюсселі і інформбюро в Москві. Зокрема припинить свою роботу головний військовий представник Росії при НАТО.
"У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО",
– сказав Лавров.
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