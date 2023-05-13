Ринок праці відновлюється в Україні непропорційно: на Харківщині - 33%, на Закарпатті -170%, - директор з комунікацій Work.ua
Максим Пилипенко, директор з комунікацій Work.ua, зазначив, що найменша кількість вакансій у Херсонській області, а у західних областях України показник відновлення ринку праці понад 100%
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тис. вакансій, а з 24 лютого 2022 року й у березні ця цифра впала більш ніж у 10 разів. Мінімальна кількість вакансій була зафіксована - 6 тис. Однак потім місяць за місяцем ринок праці відновлювався і перший рекорд стався у жовтні 2022 року, коли ми отримали понад 56 тис. вакансій. І вже починаючи з січня 2023 року ринок праці щомісяця встановлює нові рекорди. Цей квітень ми завершили з показником – понад 82 тис. вакансій", - розказав директор з комунікацій Work.ua.
Максим Пилипенко сказав, що найбільша кількість пропозицій роботи пропонується продавцям-консультантам, менеджерам з продажу, водіям, бухгалтерам, кухарям. Відповідно, більше вакансій у сферах ресторано-готельного бізнесу, обслуговування, також будівництва, охорони та безпеки.
"Ринок праці відновлюється непропорційно. Наприклад, у Харківській області відновлення відбулося на 33%, у Київській – 70%, у західних областях України показник понад 100%. Якщо візьмемо Закарпатську область, то там ринок праці відновився на 170%, тобто роботи там більше, ніж було до повномасштабної агресії РФ. Найменша кількість вакансій у Херсонській області – 10%", - зауважив Пилипенко.
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