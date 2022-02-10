РНБО повідомила про порушення законів України співробітниками іноземних ЗМІ, які працювали в ОРДЛО

Про це йдеться у звіті РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України констатує підвищену активність окремих закордонних ЗМІ з висвітлення ситуації на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Так, журналісти окремих видань беруть інтерв'ю у представників окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

У документі РНБО наводить приклади таких публікацій в іноземних ЗМІ, а саме інтерв'ю з представниками окупантів.

Зокрема, видання Reuters у лютому 2022 року опублікувало два інтерв'ю - з Олександром Ходаковським та Денисом Пушиліним. Матеріали готували протягом 4-7 лютого на території тимчасово окупованого Донецька. У РНБО зазначають, що до команди входили оператор та фотожурналіст, сам текст опублікував редактор та журналіст Антон Звєрєв, який працює у московській філії Reuters.

У звіті наголошують, що відвідувати тимчасово окуповані території, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №815 від 17 липня 2019 р., можна лише перетнувши український пункт перетину лінії розмежування. Перетин кордону в будь-який інший спосіб є правопорушенням.

Центр протидії дезінформації звернувся до Служби безпеки України за даними, чи у законний спосіб працівники Reuters перетнули кордон. Згідно з ними, дозвіл на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями жоден з журналістів не отримував.

Ще одне інтерв'ю вийшло із Пушиліним у виданні Alaraby Aljadeed. Кореспондент, який перебуває в Росії, провів його 29 січня.

"На сайті зазначено, що інтерв'ю проводилось у Москві 29 січня 2022 р., проте є велика ймовірність навмисного згадування Москви замість тимчасово окупованого Донецьку для уникнення звинувачень у незаконному перетині кордону України", - йдеться у звіті РНБО.

У ще одному інтерв'ю з Пушиліним у виданні Al Jazeera основним наративом стало виправдання агресивних дій Росії щодо нарощування військового потенціалу на суміжних з Україною територіях. У звіті зазначають, що більше інформації у відкритих джерелах немає.

Водночас для свого матеріалу телерадіокомпанія CBC відправила команду з чотирьох журналістів в окупований Донецьк. Усі вони отримали дозвіл від України на в'їзд на окуповану територію. Там вони взяли інтерв'ю у Пушиліна.

"Не можна не відзначити наявність в окремих журналістських матеріалах інформації, що так чи інакше підтримує російську версію подій на Сході України. Були опубліковані заяви, що створюють образ України-агресора - держави, що начебто воює проти власного народу, а також заклики бойовиків до РФ щодо вводу військ та надання нових партій озброєння бойовикам для продовження збройного протистояння на території України", - зазначається у звіті.

У РНБО нагадують, що журналісти повинні дотримуватися міжнародних стандартів, зокрема зберігати контроль над повідомленнями, озвученими в інтерв'ю, та бути уважними до питань, які ставляться диктаторам, воєнним злочинцям, підозрюваним у тяжких міжнародних злочинах. А також здійснювати перетин кордону відповідно до законодавства.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

