Росія готова до переговорів із НАТО в "нейтральній" країні, - речник Путіна

Про це повідомляють "Ведомости".



Пєсков сказав, що переговори від російської сторони проводитиме заступник глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков.



"Він буде готовий у будь-який момент вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - заявив речник Путіна.



Також Пєсков уточнив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков 15 грудня дав раднику президента США Джейку Саллівану роз'яснення щодо гарантій безпеки, які передали американській стороні дипломатичними каналами.



За словами Пєскова, до Саллівана вже донесли інформацію про готовність негайно почати переговори щодо проєктів цих документів.

Нагадаємо, 12 грудня Дмитро Пєсков повідомив, що Байден та Путін проведуть по відеозв'язку ще одну розмову про Україну.

16 грудня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс працює над новою стратегічною концепцією, яка буде враховувати агресивну поведінку РФ.