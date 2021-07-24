Росія і Зеленський одночасно почали боротьбу з українською мовою, - Княжицький

Про це Княжицький написав у facebook.

Він нагадав, що 16 липня вступила в дію норма Закону про мову, яка передбачала трансляцію фільмів і серіалів українською.

"Перед цим представники проросійської партії "Слуга народу" декілька разів намагалися зупинити вступ у дію цієї статті. Парламент не підтримав таких спроб.

Після вступу у силу норм Росія подає терміновий позов до Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою визнати дискримінацією серед іншого і обмеження російської мови у медіа. Позов подає Генпрокуратура РФ. У ті ж дні Студія "Квартал 95" припиняє переклад серіалу "Свати", а канал Ігоря Коломойського 1+1 публічно відмовляться виконувати закон", - написав Княжицький.

Він підкреслив, що Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення публічно відмовилася контролювати норми законів про мову, кінематограф і телебачення, які регулюють вживання української на телебаченні.

"Цікаво, що ЄСПЛ відмовляє Росії, не вбачаючи дискримінації у застосуванні Закону про мову. Ось цитата з рішення ЄСПЛ: "В контексті заяви російський уряд подав терміновий запит відповідно до правила 39 (тимчасові заходи) Регламенту Суду, щоб вказати українському уряду:

- припинити обмеження прав російськомовних осіб, зокрема щодо доступу до використання їх рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті; і,

- наказати українській владі зупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

Суд вирішив відхилити клопотання згідно з правилом 39 Регламенту Суду, оскільки воно не передбачає серйозного ризику непоправної шкоди основного права, передбаченого Європейською конвенцією з прав людини", - зазначив Княжицький.

Він звернув увагу, що серіал "Свати", виробництва "95 Кварталу" демонстративно відмовилися перекладати українською.

"Основним власником "Кварталу" була родина Зеленських, яка за інформацією медіа продала свою участь першому помічнику президента Шефіру. Таким чином, повна відповідальність за відмову виконувати закон у тому числі лежить на офісі президента і на ньому самому", - наголосив Княжицький.

Він також звернув увагу, що для того, щоб Національна Рада під страхом звільнення не контролювала виконання Закону про мову, перед вступом у дію закону "Слуги народу" ініціювали зміни до закону, які послаблюють незалежність Нацради.

"У результаті Національна рада не є незалежною від президента та монокоаліції. Відповідно до прийнятих 17 червня 2021 року змін залежність членів Нацради від президента та фракції підвищилась, оскільки президент та його партія можуть звільняти будь-яких членів Нацради. А отже уся відповідальність за будь-які дії чи бездіяльність Нацради лягає безпосередньо на президента і його монобільшість. Бо якщо не згодні з діями ради, можуть звільнити будь-кого з членів ради. Хоч усіх.

При цьому не були враховані зауваження Єврокомісії, що процедура звільнення членів Нацради має забезпечувати їм можливість надати пояснення на свою користь та відстоювати свою позицію", - зазначив Княжицький.

Він нагадав, що в Україні вже були прецеденти, коли президент звільнив чотирьох членів Нацради за начебто незадовільну роботу, але одразу в той самий день двох з них призначив назад.

"На яких умовах президент повернув саме цих двох членів наразі невідомо, але вибірковість, коли формально за одне й те саме порушення двох членів звільнили, а двох - ні, дозволяє робити висновки щодо залежності членів Нацради.

Можливі судові оскарження рішень президента не є ефективними. Наприклад, у 2019 Верховний Суд скасував указ президента Зеленського про звільнення члена Нацради Володимира Горковенка, але при цьому відмовився його поновлювати на посаді. У травні 2021 року Велика палата Верховного Суду підтримала відмову у поновленні на посаді незаконного звільненому члену Нацради", - написав Княжицький.

На його переконання, за наявності залежності Нацради від президента особисто та через керовану ним фракцію в парламенті складно очікувати, що вона буде виносити рішення проти президента та його бізнесу.

"Наприклад, серіал "Свати" створювала фірма Зеленського російською мовою. І штрафувати телеканал за те, що він показує серіал президента з порушенням закону про мову, залежна від президента Нацрада, очевидно, ніяк не може.

Саме тому уся відповідальність за тимчасове блокування введення закону про мову лежить і на тих , хто ініціював такі зміни ( а це "Слуги народу") і на тих, хто за них голосував. Принагідно відзначу, що норми про незалежність Нацради відстоювали лише представники "Європейської Солідарності", - додав Княжицький.

Також він висловив думку, що мала б робити Нацрада, якби була незалежною від Зеленського і монобільшості.

1. Відповідно до положень п. а), ч.1, ст. 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення», телерадіоорганізації зобов’язані дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії. Враховуючи згадане положення закону про телерадіомовлення, ТРО мають дотримуватися, в тому числі і вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Національна рада, як єдиний регуляторний орган в цій сфері, має контролювати дотримання ТРО положень статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. В силу положень ч.1, ст. 1 Закону Про Нацраду, метою діяльності Національної ради є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення. Телерадіомовлення передбачає, в тому числі, показ в ефірі телевізійних каналів фільмів та серіалів.

Тож, Національна рада має здійснювати нагляд за дотриманням законів України (в т.ч. закону про забезпечення функціонування української мови) під час показу телеканалами фільмів/серіалів в ефірі.

3. Відповідно до положень абз. 7, ч.1, ст. 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", регулятор здійснює, зокрема, і нагляд за дотриманням ТРО законодавства України у сфері кінематографії.

Водночас, телеканали є суб’єктами кінематографії (ст.7 Закону України "Про кінематографію") що демонструють фільми. Тому демонструючи фільми, телеканали мають застосовувати мову, відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст.6 Закону України "Про кінематографію"). І Нацрада має це контролювати відповідно до статті 13 Закону про Нацраду.

4. Сьогодні, для прикладу, Національна рада здійснює контроль за дотриманням ТРО правил ведення мовлення в дні трауру та/або жалоби, які були розроблені та затверджені самою ж Національною радою. Більше того Національна рада постійно проводить моніторинги щодо дотримання ТРО таких правил та, у разі їх порушення, застосовує до порушників санкції.

Логічним є те, що контроль за дотриманням ТРО Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є не менш важливим питанням, що має контролюватися Національною радою.

"Таким чином, боротьба за мову перетворюється у боротьбу за Незалежність і демократію в Україні. У цій боротьбі з країною-агресором , олігархами і їхньою маріонеткою на чолі держави ми повинні перемогти і переможемо", - підсумував Княжицький.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb