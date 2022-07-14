Росія на Донеччині 13 липня вбила трьох мирних мешканців, ще 5 дістали поранення
Через російські обстріли 13 липня у Донецькій області загинуло троє місцевих мешканців, ще п'ятеро – поранені
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм.
"За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 у Часовому Яру та 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав голова ОВА.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
- Нагадаємо, Росіяни вранці поцілили у низку цивільних об'єктів Миколаєва.
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