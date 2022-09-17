Росія не реагує на пропозицію США щодо обміну ув’язненими, – Білий дім
Американська сторона послідовно виступає за звільнення своїх громадян, незаконно ув’язнених в Росії, та зробила відповідну пропозицію щодо їх обміну, однак у РФ досі не надали відповіді
Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".
"Ми виступили із серйозною пропозицією, щоби повернути Бритні Грайнер і Пола Віллана додому, однак росіяни не відповіли на нашу пропозицію", - зауважив представник адміністрації Байдена.
За його словами, це не означає, що на цьому всі спроби американської сторони вичерпалися. Він підкреслив, що переговори продовжуються, й, крім того, адміністрація спілкується з членами родин Пола й Бритні та інформує їх про розвиток ситуації.
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