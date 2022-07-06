Росія обстріляла Торецьк: є жертви

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Російські загарбники вкотре завдали ракетних ударів по Донеччині. Цього разу по місту Торецьк.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, ракети влучили у два будинки приватного сектора. Наразі точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини досі перебувають під завалами — триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, однак не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним, - сказав Павло Кириленко. - Закликаю всіх — евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!"

У Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів 3 липня щонайменше дві людини загинули, серед поранених - діти

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb