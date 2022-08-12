Про це йдеться на сайті Інституту вивчення війни - ISW.

"Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року. Високопоставлені російські та іранські чиновники часто зустрічалися в останні місяці, щоб посилити співпрацю та підписати економічні та військові угоди. Москва і Тегеран давно співпрацюють, коли їхні інтереси збігаються, особливо в протистоянні США на Близькому Сході, але їхні останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля для зміцнення їхнього партнерства", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Путін та Ібрагім Райсі спілкувалися щонайменше чотири рази з початку вторгнення - це більше, ніж їхня комунікація з більшістю інших лідерів.

"Путін відвідав Тегеран у липні 2022 року став його першою закордонною поїздкою за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни. Ці взаємодії показують поглиблення та потенційно більш збалансовані відносини, у яких Росія більше не є панівною стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США та їхніх союзників у Європі, на Близькому Сході та в усьому світі", - додають в Інституті.

Експерти припускають - поглиблення цих зв’язків загрожуватиме інтересам США та їхніх союзників у Європі, на Близькому Сході й у всьому світі. Іранська матеріальна підтримка може допомогти Росії у військових досягнення в Україні та Східній Європі. Зі свого боку РФ підтримає військову космічну програму та військово-повітряні сили Ірану, що збільшить загрозу для США та їхніх партнерів.

"Посилення контролю та впливу Ірану в Сирії дозволить КВІР (Корпус вартових Ісламської революції, -ред.) із Сирії ефективніше загрожувати військовим базам США на Близькому Сході та нашим регіональним партнерам, таким як Ізраїль і Туреччина. Нарешті, Москва і Тегеран, ймовірно, використають свої економічні зв’язки, що поглиблюються, для пом’якшення санкцій США", - наголосити в ISW.

Крім того, російсько-іранські зв'язки вплинуть на Україну, адже Тегеран надає зброю та, ймовірно, проводить кібератаки для підтримки російського вторгнення.

"Іран погодився надати Росії деякі зі своїх найдосконаліших військових безпілотників, таких як Shahed-129 і Shahed-191, для використання в Україні. 5 серпня високопоставлений український чиновник заявив, що Кремль наразі отримав 46 безпілотників, а західні ЗМІ вказали, що Іран може надати загалом до 300", - додають у відомстві.

Також відомо, що деякі росіяни зараз перебувають в Ірані на навчання з користування безпілотниками.

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