Росія вже стала на шлях Сталіна, - міністр оборони Литви про ліквідацію "Меморіалу"

Про це повідомляє Delfi.



"Це організація, яка здійснила виняткову роботу в політиці пам'яті в Росії, у поясненні злочинів сталінізму та комунізму в цілому. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, є величезними. Ліквідація такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким ішов Сталін. І не інакше", - сказав Анушаускас.



Наступного тижня Верховний суд РФ має розглянути звернення Генпрокуратури про ліквідацію російської правозахисної та історико-просвітницької організації "Меморіал" за нібито "систематичні порушення" закону про "іноземних агентів".



Організація займається вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст.

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