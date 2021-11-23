Росія вже стала на шлях Сталіна, - міністр оборони Литви про ліквідацію "Меморіалу"
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав ліквідацію російської історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал" свідченням того, що РФ іде шляхом диктатора Йосипа Сталіна
Про це повідомляє Delfi.
"Це організація, яка здійснила виняткову роботу в політиці пам'яті в Росії, у поясненні злочинів сталінізму та комунізму в цілому. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, є величезними. Ліквідація такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким ішов Сталін. І не інакше", - сказав Анушаускас.
Наступного тижня Верховний суд РФ має розглянути звернення Генпрокуратури про ліквідацію російської правозахисної та історико-просвітницької організації "Меморіал" за нібито "систематичні порушення" закону про "іноземних агентів".
Організація займається вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст.
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