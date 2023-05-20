Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів", - йдеться в повідомленні.

Фото: Микола Лукашук

Також відомо, що травмовано 46-річну жінку, вона в стабільному стані.

Зазначається, що в наслідок обстрілу пошкоджено дві п'ятиповерхівки, більше десятка приватних будинків, сім інших господарських будівель, паркани, шість сонячних панелей, електромережі та газопроводи.

Фото: Микола Лукашук

Також близько тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Тривають відновлювальні роботи.