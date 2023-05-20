Росіяни із важкої артилерії обстріляли Нікополь: пошкоджені будинки та електромережі, поранена жінка
Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду. Унаслідок атаки зруйновані приватні будинки, електромережі. Також поранена жінка
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів", - йдеться в повідомленні.
Фото: Микола Лукашук
Також відомо, що травмовано 46-річну жінку, вона в стабільному стані.
Зазначається, що в наслідок обстрілу пошкоджено дві п'ятиповерхівки, більше десятка приватних будинків, сім інших господарських будівель, паркани, шість сонячних панелей, електромережі та газопроводи.
Фото: Микола Лукашук
Також близько тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Тривають відновлювальні роботи.
- Нагадаємо, що 16 травня ворог випустив по міській забудові Нікополя на Дніпропетровщині близько трьох десятків артснарядів. Унаслідок атаки поранено 14-річну дівчину та двох чоловіків, пошкоджено будинки й автомобілі.
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