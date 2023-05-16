Росіяни обстрілювали Нікополь з артилерії: поранено 14-річну дівчину та двох чоловіків, пошкоджено будинки й автомобілі
Протягом дня росіяни випустили по міській забудові Нікополя на Дніпропетровщині близько трьох десятків артснарядів
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Унаслідок обстрілів дістали поранення троє нікопольців: дівчина 2009 року народження та чоловіки 1981 і 1962 років.
Дівчину шпиталізували, чоловікам надали необхідну медичну допомогу.
Окрім того, під час обстрілів було пошкоджено 14 багатоповерхових і сім приватних будинків, знищено одну та пошкоджено вісім господарських споруд, пошкоджено автотранспорт – 5 автомобілів, три приватні підприємства, СТО. Унаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які рятувальники ліквідували.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу Нікополя. Слідчі фіксують злочини, скоєні армією країни-агресора.
Упродовж дня росіяни також обстрілювали Червоногригорівську територіальну громаду. В межах інших громад Нікопольського району день минув без обстрілів.
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