Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Унаслідок обстрілів дістали поранення троє нікопольців: дівчина 2009 року народження та чоловіки 1981 і 1962 років.

Дівчину шпиталізували, чоловікам надали необхідну медичну допомогу.

Окрім того, під час обстрілів було пошкоджено 14 багатоповерхових і сім приватних будинків, знищено одну та пошкоджено вісім господарських споруд, пошкоджено автотранспорт – 5 автомобілів, три приватні підприємства, СТО. Унаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які рятувальники ліквідували.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу Нікополя. Слідчі фіксують злочини, скоєні армією країни-агресора.

Упродовж дня росіяни також обстрілювали Червоногригорівську територіальну громаду. В межах інших громад Нікопольського району день минув без обстрілів.