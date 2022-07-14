Росіяни обстріляли завод кераміки на Донеччині
У Слов’янську Донецької області від обстрілу російської армії постраждав завод Zeus Ceramica, що виробляє плитку
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Слов’янський завод Zeus Ceramica – чергова ціль російських окупантів на Донеччині. Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна", - сказав Кириленко.
За його словами, Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Їхньою продукцією користуються найбільші торговельні країни, її купують у Євросоюзі, США та Канаді.
"Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять!",- додав він.
- За день, 13 липня, від російських обстрілів постраждали 4 громади Сумської області.
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