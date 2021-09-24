Росіяни почали визнавати дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР", - СБУ про нові докази присутності РФ в ОРДО

Про це передає пресслужба СБУ.

"Наразі у так званій ДНР завершується "реформування" сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ. Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР". А "Міністерство освіти ДНР" очолює співробітник органів державної безпеки Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, після того, як Росія почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами так званої ДНР, представники угруповання намагаються внести ці дипломи до загального реєстру Росії.

"У 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів "ДНР", акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тис. дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року їх кількість становить понад 8 тис. Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Російські посадовці підписують офіційні документи, які стосуються політики РФ щодо окупованих територій України", – заявили у спецслужбі.

СБУ зазначає, що депутат Держдуми Геннадій Онищенко "багаторазово відвідував тимчасово окуповані території України і у 2020 та 2021 роках особисто вручав частину дипломів про вищу освіту в окупованому Донецьку".

"СБУ володіє доказами, що навіть діючий "міністр освіти ДНР" Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ. Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, в 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де "працював у сфері освіти". З 2015 року переїхав у "ДНР", де став "заступником Міністра", а з 2019 року – "Міністром освіти ДНР", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляється, наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво самопроголошеної республіки "ДНР" очікує погодження уряду РФ, щоб вживати заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ "ДНР" відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області. Вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру.











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