Росіяни в зоні ООС застосували заборонену зброю, поранено двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У напрямку Кримського окупанти двічі вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Павлополя росіяни два рази відкривали щільний вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Позиції неподалік Кам'янки окупанти також обстріляли двічі: спочатку зі станкових протитанкових гранатометів, а потім - із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.



На Донеччині за допомогою двох безпілотників загарбники скинули боєприпаси ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське та Широкине.



Унаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали вогнепальних поранень. Бійців госпіталізовано, стан їхнього здоров'я задовільний.



З початку доби 29 вересня станом на 7:00 окупанти двічі порушили режим припинення вогню.



У районі Золотого-4 росіяни прицільний обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



Біля населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.



На ворожі обстріли українські військовослужбовці відповіли вогнем.





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