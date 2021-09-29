Росіяни в зоні ООС застосували заборонену зброю, поранено двох українських військових
У вівторок, 28 вересня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У напрямку Кримського окупанти двічі вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя росіяни два рази відкривали щільний вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Позиції неподалік Кам'янки окупанти також обстріляли двічі: спочатку зі станкових протитанкових гранатометів, а потім - із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.
На Донеччині за допомогою двох безпілотників загарбники скинули боєприпаси ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
Унаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали вогнепальних поранень. Бійців госпіталізовано, стан їхнього здоров'я задовільний.
З початку доби 29 вересня станом на 7:00 окупанти двічі порушили режим припинення вогню.
У районі Золотого-4 росіяни прицільний обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
На ворожі обстріли українські військовослужбовці відповіли вогнем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе