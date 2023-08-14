Росіяни вдень обстріляли Херсон з артилерії: контужено літню жінку
Російська окупаційна армія вдень 14 серпня обстріляла Херсон з артилерії, внаслідок чого дістала контузію літня жінка
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Удар прийшовся на житлові квартали.
"Близько 15:20 російська артилерія вкотре вкрила вогнем місто. Через ворожі удари пошкоджено три оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що жінці вже надано всю необхідну допомогу.
- Раніше цього дня армія РФ обстріляла Понятівку на Херсонщині, внаслідок чого було травмовано чоловіка.
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