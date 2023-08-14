Росіяни вдень обстріляли Херсон з артилерії: контужено літню жінку

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Удар прийшовся на житлові квартали.

"Близько 15:20 російська артилерія вкотре вкрила вогнем місто. Через ворожі удари пошкоджено три оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жінці вже надано всю необхідну допомогу.