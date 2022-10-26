Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"

"Путін грає роль пахана для російського населення і свого оточення. Відповідно, якщо пахан показує слабкість і програє бійку, яку він же розпочав, то втрачає власний авторитет. Путін нічого не може вдіяти. Ситуація для нього вже вийшла з під контролю", - пояснив Іллєнко.



Офіцер батальйону "Свобода" наголосив, що процес повалення путінського режиму вже запущений

"В системі цінностей російського населення Путін починає втрачати авторитет. Він показує слабкість. Росіяни можуть пробачити своїм царям все, що завгодно. Вони можуть пробачити будь-яке криваве божевілля щодо власного народу. Проте вони ніколи не пробачають слабкості свого диктатора. Тим паче росіяни не пробачають поразок у війні. Тому саме це може стати рушійною силою для повалення путінського режиму. Це неминучий процес", - додав він.

У своєму звіті за 24 жовтня американський Інститут вивчення війни пише, що бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна

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