Російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе: два таких нацгвардійці знищили на Куп'янському напрямку
Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї два саморобні дрони-камікадзе, які російська окупаційна армія застосувала на Куп'янському напрямку
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.
"Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України... До позицій аеророзвідників дрони так і не змогли дістатися. Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї. Через влучний постріл, кабель підривача було перебито у повітрі", - йдеться у повідомленні.
У Нацгвардії зазначили, що такі дрони є небезпечними, бо при зіткненні з будь-яким об’єктом вибухають.
"Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати", - пояснили захисники.
Вони також розповіли, як зроблено ці дрони.
"До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем", - ідеться в повідомленні.
- За минулу добу ЗСУ знищили 480 військових РФ, 2 танки та 4 безпілотники.
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