Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України... До позицій аеророзвідників дрони так і не змогли дістатися. Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї. Через влучний постріл, кабель підривача було перебито у повітрі", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії зазначили, що такі дрони є небезпечними, бо при зіткненні з будь-яким об’єктом вибухають.

"Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати", - пояснили захисники.

Вони також розповіли, як зроблено ці дрони.

"До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем", - ідеться в повідомленні.