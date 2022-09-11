Російські війська на Харківщині мають проблеми з форсуванням річок, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Мости та понтонні переправи у Харківській області, якими б могли користуватися російські військові, розбивають Збройні сили України
Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Російські війська намагаються відволікти ЗСУ. Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка - ми там проводимо дуже важкі оборонні бої. З іншого боку, вони збирають резерви для того, щоб зупинити просування наших військ на Харківському напрямку. Там є проблеми з форсуванням річок - мости та понтонні переправи розбиті. Наша розвідка їх виявляє, артилерія завдає ударів. Виконання такого роду завдань дуже складне, але це намагаються робити", - розповів він.
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