Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Російські війська намагаються відволікти ЗСУ. Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка - ми там проводимо дуже важкі оборонні бої. З іншого боку, вони збирають резерви для того, щоб зупинити просування наших військ на Харківському напрямку. Там є проблеми з форсуванням річок - мости та понтонні переправи розбиті. Наша розвідка їх виявляє, артилерія завдає ударів. Виконання такого роду завдань дуже складне, але це намагаються робити", - розповів він.