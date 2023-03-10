Російські війська з артилерії обстріляли багатоповерховий будинок у Сумській області
У четвер, 9 березня, російські терористи вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 3 територіальних громади: Середино-Будську, Білопільську та Новослобідську. В усіх випадках терористи використали артилерію.
"Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії − 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибито вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач", - пишуть в ОВА.
Загалом зафіксовано 18 прильотів.
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