Російський корвет двічі в ніч на 17 червня підпливав до данського острова Борнхольм, де був фестиваль демократії
Російський корабель двічі підпливав до данського острова Борнхольм, де був фестиваль з політиками, які зустрілись з громадянами Данії
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Данії.
Зазначається, що російський корвет двічі в ніч на 17 червня підпливав до данського острова, на якому відбувався фестиваль демократії Folkemødet.
Відомо, що Folkemødet - щорічний фестиваль, на якому політики зустрічаються з громадянами Данії.
Коли російський корабель наближався до острова, на ньому було багато членів парламенту королівства.
Після цього в російських ЗМІ з'явилась інформація, що до МЗС Данії викликали посла Росії в Данії. Глава МЗС Данії Йєппе Кофод назвав відповідну поведінку командування кораблів "глибоко безвідповідальною, грубою та абсолютно неприйнятною російською провокацією".
- 28 травня Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції. Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.53
Купівля 34.53Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе