Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Данії.

Зазначається, що російський корвет двічі в ніч на 17 червня підпливав до данського острова, на якому відбувався фестиваль демократії Folkemødet.

Відомо, що Folkemødet - щорічний фестиваль, на якому політики зустрічаються з громадянами Данії.

Коли російський корабель наближався до острова, на ньому було багато членів парламенту королівства.

Після цього в російських ЗМІ з'явилась інформація, що до МЗС Данії викликали посла Росії в Данії. Глава МЗС Данії Йєппе Кофод назвав відповідну поведінку командування кораблів "глибоко безвідповідальною, грубою та абсолютно неприйнятною російською провокацією".

28 травня Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції. Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.

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