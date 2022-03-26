"Розконсервована" російська техніка розкрадена, командир полку застрелився, - українська розвідка
Російська техніка зі складів розукомплектована або перебуває в незадовільному стані, також у росіян застрелився командир танкового полку
Про це повідомило ГУР Міноборони.
Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. На аеродромі у Клімовому Брянської області (35 км від кордону України) росіяни розгортають ремонтно-відновлювальну базу та намагаються полагодити значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Однак стан машин здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює їхнє повноцінне використання. Також окупанти створюють місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.
"Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів", - зазначили в розвідці.
Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків більш-менш працездатний тільки один. Решта - повністю розукомплектовані. Частина техніки не має двигунів. План передати на фронту зняту зі зберігання техніку зірваний.
"За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ - застрелився", - додали в ГУР Міноборони.
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