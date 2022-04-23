Розвідка оприлюднила список російських морпіхів, які знущаються над цивільними на Запоріжжі та під Маріуполем

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

Зокрема, розвідка здобула список злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) міста Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.



У оприлюдненому списку майже 2 тис.осіб.



