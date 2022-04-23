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Головна війна з Росією Розвідка оприлюднила список російських морпіхів, які знущаються над цивільними на Запоріжжі та під Маріуполем

Розвідка оприлюднила список російських морпіхів, які знущаються над цивільними на Запоріжжі та під Маріуполем

23 квітня, 2022 субота
14:22
війна з Росією

Головне управління розвідки опублікувало список військових 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852), які знущалися над українцями в Запорізькому та Маріупольському напрямках

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

Зокрема, розвідка здобула список злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) міста Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У оприлюдненому списку майже 2 тис.осіб.

 

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розвідка
знущання
вбивства
морська піхота
окупанти
ГУР МО
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