Розвідка оприлюднила список російських морпіхів, які знущаються над цивільними на Запоріжжі та під Маріуполем
Головне управління розвідки опублікувало список військових 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852), які знущалися над українцями в Запорізькому та Маріупольському напрямках
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.
Зокрема, розвідка здобула список злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) міста Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
У оприлюдненому списку майже 2 тис.осіб.
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