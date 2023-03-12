Розвідувальні дрони Міноборони повинно купувати і може це робити, - Дана Ярова

Про це Дана Ярова розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо Христини Парубій.

"Розвідувальні дрони – тобто "мавіки" – є на озброєнні. Міністерство оборони їх повинно закуповувати, - каже Дана Ярова. - Це питання до Міноборони я ставлю без кінця. Вони можуть це робити. Але ж усі бачили інтерв’ю міністра оборони, де він сказав, що вони не потрібні на фронті, що це весільні дрони. Але це очі нашої армії. Не треба виїжджати на танку за п’ять кілометрів, по якому одразу відпрацює артилерія. А лише підняти дрон, побачити, що там стоїть артилерія і вдарити по ній".

Це можна робити у взаємодії з бойовими дронами. Військові запускають "пташку", вона скидає снаряд по окупантах і повертається.

"До речі, восьмого березня мені хлопці прислали відео, де задвохсотили трьох пілотів, - додає Дана Ярова. - Це розвідка. Вони дислокувалися в якомусь будинку, вони їх якось вичислили і знищили. Наші хлопці сиділи в укритті, в певному місці дислокації і завдяки дрону знищили живу силу і ще й танк. Ніхто не виходив в контактний бій. Ударні дрони – високоінтелектуальні засоби ведення бою. Це безконтактний бій. Подивіться, що наробив Ізраїль в Ірані. Коли полетіли безпілотники, вони знищили все, що потрібно було Ізраїлю. Росіян значно більше. Вони великі, а ми маємо бути розумними".