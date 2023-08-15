На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 15 серпня.

Через затяжну війну, рубль все більше знецінюється

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Міжнародні видання чимало писали про падіння курсу рубля і як це вплине на російську економіку та, відповідно, війну, яку оголосив російський диктатор Україні. Як відзначає Politico, Центральний банк Росії скликав екстрене засідання, оскільки валюта досягла 16-місячного мінімуму по відношенню до долара. Очікується, що керівники центрального банку підвищать процентні ставки, щоб відповісти на прискорене ослаблення рубля та погіршення економіки, оскільки війна проти України та санкції все більше б’ють по їх економіці.

"Великий парадокс для політичних експертів у Москві полягає в тому, що валюта різко падає саме тоді, коли ціни на нафту – джерело життя російського експорту та опору бюджету – зросли. Ціни на російську сиру нафту сорту Urals перевищують узгоджену на міжнародному рівні цінову межу в 60 доларів за барель, але у вівторок курс рубля підскочив до 102 рублів за долар. Це майже половина вартості, яку він отримав у червні 2022 року, коли він торгувався за 54 рублі за долар. Востаннє центральний банк підвищував ключову процентну ставку до 8,5 відсотка з 7,5 відсотка 21 липня, це було перше підвищення з вересня 2022 року", - пишуть у виданні.

У CNN говорять, що російська валюта цього року втратила майже 40% своєї вартості. Валюта обвалилася відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, впавши до 136 рублів за долар у березні 2022 року. Потім вона злетіла приблизно до 50 рублів за долар у червні минулого року, оскільки нафта та ціни на газ підскочили. Але європейські економіки відтоді відмовилися від російської нафти та газу, натомість імпортуючи більше зі Сполучених Штатів, Канади та Норвегії. Це напружило фінанси російського уряду, які також перебувають під тиском різкого зростання витрат на оплату триваючої війни.

У The Washington Post відзначили, що рубль падає, підкреслюючи тиск на військову економіку Росії.

"Рубль втратив приблизно чверть своєї вартості щодо долара після того, як Росія вторглася в Україну минулого року. Західні санкції завдали шкоди торговому балансу Росії, а військові витрати різко зросли, оскільки блискавичний наступ, який спочатку передбачав Кремль, перетворився на виснажливу битву на виснаження, якій не видно кінця", - пишуть американські журналісти та додають, що дефіцит бюджету та значний брак робочої сили також сприяють зростанню інфляції.

Українські солдати потребують психологічної підтримки

The New York Times написали розгорнутий репортаж про "приховану травму українських вояків". Американський журналіст відвідав кілька центрів лікування психічного здоров’я в Україні та провів час з кількома солдатами, які страждали від психологічних розладів бою на початку цього року.

"Ніч приносить мало сну і страшні сни. День приносить панічні атаки та спогади. Усі виснажені, дехто думає про самогубство. Вони бояться власних думок і того, що ці думки можуть спонукати їх робити", - відзначає журналіст і додає, що за півтора року війни багато українських військових мали перерви всього близько двох тижнів. "І коли вони отримують короткі перепочинки далеко від фронту, багато з них найбільше потребують лікування психологічної травми".

Ця потреба зростає і значно перевищує можливості України її задовольнити.

Невидимі герої війни – механіки

Також у New York Times написали матеріал про "невидиму армія України", а саме механіків, які підтримують живучість бойової техніки. За тисячами військових, які борються в контрнаступі, стоять інженери та техніки, які виконують важливу, а часто й небезпечну роботу.

Вони працюють у лісових таборах або в невикористовуваних будівлях за кілька кілометрів від лінії фронту, або як мобільні аварійні бригади, доставляючи свої послуги у військові частини, де вони дислоковані, щоб уникнути буксирування обладнання під час довгих подорожей назад на базу чи навіть на заводи за кордоном.

"Техніка зараз потрібна на фронті, і це дозволяє нам швидко повертати її на передову", – сказав начальник зв’язку командування тилового забезпечення України майор Валерій Шершень. Цитуючи генерала Джона Дж. Першинга, командувача американськими експедиційними силами під час Першої світової війни, він додав: "Піхота виграє битви, логістика виграє війни".

Не на відміну від бойових медиків, які щодня ризикують своїм життям, щоб вивести поранених, механіки виходять на поле бою, орієнтуючись на мінні поля та обстріли, щоб дістати та відремонтувати зламані чи розбомблені машини.

Маштабний військовий парад: Варшава надсилає повідомлення, яке Росія та Білорусь повинні зрозуміти

Фото: armyinform.com.ua/

У CNN написали про те, що в сусідній з Україною Польщі відбудеться найбільший військовий парад за десятиліття, оскільки її вплив у Європі зростає. Міністерство оборони Польщі повідомило, що святкування Дня Війська Польського у вівторок відзначатиметься виставкою, яка включає 200 одиниць польської та іноземної військової техніки, 92 літаки та 2000 військовослужбовців.

На параді будуть представлені деякі з новітніх технологій, які є в арсеналі Польщі, включно з танками M1A1 Abrams американського виробництва, південнокорейськими танками K2 і самохідними гаубицями K9, ракетними установками HIMARS, самохідними гаубицями Krab, а також американськими. Системи ракетних батарей Patriot, які входять до складу польської системи протиповітряної оборони "WISŁA"

За останні роки Польща стала однією з провідних військових держав Європи після того, як у 2014 році Росія почала війну з Україною. Дипломатичний вплив Варшави також зріс завдяки інструментальній ролі, яку вона зіграла у підтримці Україна після повномасштабного вторгнення Москви.

Минулого тижня Польща оголосила про розгортання тисяч додаткових військ на своєму східному кордоні через зростання занепокоєння щодо присутності російських найманців Вагнера в Білорусі.

Польща має спільні кордони не лише з Україною та Білоруссю, а й з російським Калінінградом. Влаштувавши масову демонстрацію сили у вівторок, Варшава надсилає повідомлення, яке Росія та Білорусь повинні зрозуміти, вважають експерти.