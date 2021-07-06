СБУ блокувала контрабанду з Китаю 175 кг речовин для виготовлення метадону

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисника звинувачують у транспортуванні прекурсору, завдяки якому виготовляється наркотичний засіб - метадон, з Китаю через службу поштового відправлення. Завдяки підробленим документам, реагент, під виглядом легальної речовини, проходив митне оформлення.

Під час обшуків, представники СБУ вилучили: 133 кілограми чистого прекурсору; 42 кілограми незаконних речовин;

"Такої кількості достатньо для виготовлення 100 кг метадону, вартість якого на "чорному ринку" складає близько 90 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до восьми років.