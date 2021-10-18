СБУ ліквідувала канал збуту наркотиків на Київщині: знайшли "товару" на майже 1 млн грн

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, яке виготовляло та збувало психотропні речовини. Злочинці продавали оптові партії наркотиків на території Києва та Київської області.



Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили підготовлений до продажу "товар" на суму майже 1 млн грн.



Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність організували декілька мешканців Полтавщини. Ділки виготовляли амфетамін, екстазі та ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку на території одного із місцевих селищ. Готову продукцію вони збували самостійно або через власну мережу наркодилерів.

За даними відомства, наразі затримано організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків. У злочинців вилучили партію метамфетаміну, пігулки екстазі та ЛСД, а також марихуану. Крім того, у лабораторії виявили обладнання та хімічні речовини для виготовлення психотропів.



Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.