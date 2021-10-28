СБУ з початку року запобігла рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств

Про це повідомила пресслужба СБУ.



"З початку цього року співробітники спецслужби запобігли рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств України. При цьому 50 об'єктами нерухомості відновлено право державної власності", - йдеться у повідомленні.



Загалом, за даними відомства, бюджету не допущено економічних збитків на 43 млрд грн завдяки роботі на випередження - співробітники СБУ запобігли злочину і розкрили його на етапі "підготовки".



Зокрема, в СБУ нагадали, що з початку року за матеріалами СБУ суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Було встановлено, що службовці компанії "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном вартістю понад 200 млн грн.



Крім того, у Дніпрі СБУ зупинила діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у 800 млн грн. Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.



Зазначається, що загалом за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції щодо 1006 юридичних і 640 фізичних осіб.

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