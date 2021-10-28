Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка СБУ з початку року запобігла рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств

СБУ з початку року запобігла рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств

28 жовтня, 2021 четвер
12:44
Економіка

Служба безпеки України (СБУ) з початку 2021 року запобігла рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"З початку цього року співробітники спецслужби запобігли рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств України. При цьому 50 об'єктами нерухомості відновлено право державної власності", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними відомства, бюджету не допущено економічних збитків на 43 млрд грн завдяки роботі на випередження - співробітники СБУ запобігли злочину і розкрили його на етапі "підготовки".

Зокрема, в СБУ нагадали, що з початку року за матеріалами СБУ суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Було встановлено, що службовці компанії "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном вартістю понад 200 млн грн.

Крім того, у Дніпрі СБУ зупинила діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у 800 млн грн. Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Зазначається, що загалом за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції щодо 1006 юридичних і 640 фізичних осіб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
рейдерство
захоплення
Читайте також:
26 жовтня, 2021 вiвторок
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі, знищено гармату окупантів
Андрій Шевченко
27 жовтня, 2021 середа
Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка
Луїс "Кід" Каплан (праворуч)
26 жовтня, 2021 вiвторок
The Ring знайшов українського боксера, який став чемпіоном світу до Кличків, Ломаченка та Усика
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.49
  • EUR
    Купівля 30.36
    Продаж 30.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
28 жовтня
14:42
фара
Українців попередили про туман: у яких регіонах очікувати
14:38
Україна в листопаді планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, - Міненерго
14:36
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що його "Золотий м'яч" дав надію українцям під час Помаранчевої революції. На виборах 2004 року він агітував за Януковича
14:31
На Вінниччині по 250 євро продавали підробні COVID-сертифікати, які відображались у "Дії": до схеми причетні медики
14:05
covid
РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли
14:00
Олексій Петров
Голову Закарпатської облради достроково відправили у відставку
13:58
кредит
Уряд розширив програми доступних кредитів та іпотеки: що зміниться
13:53
Денис Шмигаль
Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу
13:45
Хаві (ліворуч) та генменеджер ЧС-2022 Нассер Ель-Хаттер
"Барселоні" доведеться заплатити попередньому клубу за нового тренера
13:40
іпотека
Уряд ухвалить стратегію інтеграції ВПО та розподілить 22 млн субвенції на придбання переселенцями житла
13:34
Денис Шмигаль
Україна до кінця року отримає ще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль
13:21
Швидкість під 180 км/год., спроба заявити про угон: у прокуратурі розповіли подробиці справи про смертельну ДТП у Харкові
13:14
пластикова прозора маска
ЦГЗ: пластикові прозорі маски, які вдягають працівники сфери обслуговування, не є засобом захисту
13:10
Олександр Усик
Вже все вирішено: Усик поділився планами щодо завершення кар'єри
12:58
Смертельна ДТП у Харкові: батьків підозрюваного можуть притягнути до відповідальності
12:44
Роналду
У Португалії наважилися покарати Роналду через незаконну забудову
12:39
У річницю вигнання нацистів з України Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів
12:30
ТКГ
Україна в ТКГ закликала повернути трьох жінок-полонених з ОРДЛО, Росія відмовила
12:02
Рональд Куман (праворуч)
Куман здере з "Барселони" за звільнення божевільну компенсацію
11:58
Сергій Фурса
"Київський завод "Більшовик" могли продати за вдвічі вищу ціну, якби був чесний аукціон", − інвестбанкір Сергій Фурса
11:57
Київ карантин
Київ на порозі "червоної" зони карантину: місцева комісія ТЕБ і НС збереться на засідання 29 жовтня
11:49
електричка
Укрзалізниця відновила рух ділянкою на Житомирщині, де сталося сходження вагонів
11:41
Микола Харківський
16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові заарештували без права на заставу
11:37
Віктор Медведчук
Віталій Портников: Путіну потрібен Медведчук
11:35
Бій Руїс - Джошуа
Усик запевнив, що уникне помилки, яка згубила Руїса у реванші з Джошуа
11:29
ОБСЄ
Окупанти блокували проїзд місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти
11:01
Бразилія - Аргентина
Бразилія та Аргентина відмовляться від участі у ЧС з футболу, в разі його проведення кожні два роки
10:57
У поліції розповіли подробиці про вбивство активіста "Правого сектору" в Сумах
10:45
ВАКС
ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Дубілета у справі ПриватБанку
10:36
Lotto
Українці грають у найпопулярнішу серед зірок італійську лотерею SuperEnalotto із призом €101,1 млн, тираж сьогодні ввечері
10:35
Хаві
Хаві відреагував на пропозицію очолити "Барселону"
10:30
Малевич
"Працювали і будемо працювати": нічний клуб у Львові, попри "червону" зону, відмовляється зупиняти роботу
10:21
Apple
Apple Music виправив карту з "російським" Кримом
10:01
Олександр Усик
Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі
09:56
Болгарія кордон
Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для туристів з України
09:45
вакцинація франківських депутатів
В Україні впродовж доби вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей
09:31
Хаві (ліворуч) та Ліонель Мессі
"Барселона" вирішили призначити новим тренером легенду клубу
09:24
НБУ
Офіційний курс: ціна долара дещо знизилася
09:15
На модернізації Дністровської ГАЕС чиновники вкрали понад 20 млн гривень
09:11
Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
У Німеччині висловили занепокоєння використанням Україною "Байрактарів" у зоні ООС, посол у Берліні відповів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV