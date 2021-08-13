СБУ затримала двох терористів, які воювали проти України та переховувались на підконтрольній території

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

СБУ встановила, що вони причетні до обстрілів позицій сил АТО.

За даними слідства, у лавах окупантів вони перебували у 2014 ‒ 2016 роках. За цей період вони воювали проти України у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за участь у терористичній організації.

Тривають дії для встановлення всіх обставин діяльності підозрюваних і притягнення до відповідалності інших осіб.