СБУ затримала двох терористів, які воювали проти України та переховувались на підконтрольній території
Служба безпеки України під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримала двох ексучасників НЗФ
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
СБУ встановила, що вони причетні до обстрілів позицій сил АТО.
За даними слідства, у лавах окупантів вони перебували у 2014 ‒ 2016 роках. За цей період вони воювали проти України у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
Слідчі повідомили затриманим про підозру за участь у терористичній організації.
Тривають дії для встановлення всіх обставин діяльності підозрюваних і притягнення до відповідалності інших осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе