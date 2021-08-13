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СБУ затримала двох терористів, які воювали проти України та переховувались на підконтрольній території

13 серпня, 2021 п'ятниця
10:08
війна з Росією

Служба безпеки України під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримала двох ексучасників НЗФ

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

СБУ встановила, що вони  причетні до обстрілів позицій сил АТО.

За даними слідства, у лавах окупантів вони перебували у 2014 ‒ 2016 роках. За цей період вони воювали проти України у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за участь у терористичній організації.

Тривають дії для встановлення всіх обставин діяльності підозрюваних і притягнення до відповідалності інших осіб.

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затримання
СБУ
окупанти
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