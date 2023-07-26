Про це інформує Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

У 4 номінаціях вручається премія у сумі 10 тис. гривень. Цьогоріч на конкурс подали 23 роботи.

Комітет вирішив нагородити Володимира Кузика премією імені Івана Франка у сфері інформаційної діяльності за найкращу друковану публікацію. Його збірка публіцистичних творів "Дивниця" – це книга про те, що означає бути українцем, про головні риси української душі – моральні, психологічні, культурні. У книзі зібрано нариси, есеї, замальовки, аналітичні матеріали, які публікувалися в газетах "Культура і життя", "За вільну Україну", "Молода Галичина", в часописі "Дзвін". Книга була видана у видавництві "Каменяр" у вересні 2022 року.

Режисер Сергій Лисенко та сценарист Олександр Зінченко отримали премію в номінації "За найкращий твір у телевізійній сфері" за документальний фільм "Колапс: як українці зруйнували імперію зла".

23 серпня 2021 року стрічка вийшла на екрани. Фільм показує, як незалежність нашої країни призвела до розпаду СРСР.

Цикл радіопередач спецпроєкту "Леся Українка: 30 радіоісторій", присвячений 150-річному ювілею видатної української поетеси, приніс премію Франка у номінації "За найкращий твір у радіомовній сфері" Олені Гусейновій та Мирославу Лаюку. Слухача знайомлять з різними сторонами образу письменниці. Проєкт транслювався у лютому - березні 2021 року.

За монографію "Контент негативу. Як захистити себе та країну в умовах тотального інформаційного протистояння" (Київ, Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2021) Валерій Король і Григорій Любовець отримали премію імені Івана Франка у номінації "За найкращу наукову роботу в інформаційній сфері".

Монографія аналізує, як нові технологічні рішення та підходи забезпечують комунікаційно-контентну безпеку держави в умовах тотального інформаційного протистояння з Кремлем, і пропонує проєктний концепт моделі національного інформаційного простору України.

Довідково. Премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року. Її отримують автори нових оригінальних творів, які сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.