Що підготувати на випадок відключень води, газу та електрики. Пояснює засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Мороз

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Перший аспект – тепло, потрібно виявити, де ваша квартира його втрачає. У мене були слабкі місця – вікна, тому перше рішення - купити термозахисні плівки та заклеїти вікна. Також треба відрегулювати вікна, аби не продувалися шпарини. Наступний момент - важливо зрозуміти, як обігрівати квартиру чи кімнату, якщо не буде ні тепла, ні світла. І тут після довгих консультацій, я знайшла газовий обігрівач, але треба підкреслити, що газові обігрівачі є різні, тому потрібно обирати модель безпечну для квартири та консультуватися з експертами. Також слід пам'ятати, що будь-який газовий обігрівач потребує провітрювання", - зауважила засновниця ініціативи з інформаційної гігієни.



Оксана Мороз зазначила, щоб зігрітися допоможуть електроковдри та електропростирадла, якщо є світло і відсутнє тепло. Також треба приділити увагу одягу: термобілизна, тепле взуття та хімічні грілки, які можна вкласти у взуття. Щодо світла слід запастися ліхтариками та свічками, а для забезпечення роботи комп'ютера та гаджетів, можна бюджетно обрати варіант з повербанками (переносний зарядний пристрій - ред).



"Ще один вектор – вода та їжа. Я зробила запас технічної води, понад 100 літрів, є хороші компактні пластикові бочки, які не займають багато місця і їх можна поставити на балконі. І звісно, бутлі з питною водою та пляшкові запаси води, які розставлені по всій квартирі на всяк випадок. По їжі дуже просто - повинно бути те, на чому готувати й те, що споживати. Тут два сценарії: якщо буде можливість готувати, то переважно це крупи, макарони, консерви, які можна швидко приготувати, а у випадку відсутності можливості приготувати їжу, то тоді сублімована їжа та туристична горілка, з запасом до неї газових балонів. Також я ще купила сухий спирт. А з психологічних моментів я ще запаслася кавою та шоколадом, що допоможе ментальному здоров'ю та трохи заспокоїть", - пояснила Мороз.



Пані Оксана додала, якщо маєте домашніх улюбленців, автомобіль, то теж заздалегідь слід про них потурбуватися. Також потрібно підготувати запаси необхідних ліків для вас та членів вашої родини. Це все вам допоможе жити у відносному комфорті під час можливих перебоїв зі світлом, водою та теплом.

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