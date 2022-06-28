Шість ракет ворог випустив по Дніпру, - пресофіцер окремої бригади ТРО Рудик

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На сьогодні ми володіємо інформацією, що бомбардування території нашого міста відбулося шістьма ракетами. Попередньо говориться, що це ракета "Калібр", але поки що остаточно не встановлено. За даними повітряного командування "Схід" чотири ракети було збито, дві, на жаль, влучили у цілі. Щодо постраждалих інформація буде уточнюватися", – зазначив пресофіцер окремої бригади ТРО м.Дніпро.



Пресофіцер зауважив, що мер міста Борис Філатов заявив про влучання однієї ракети у СТО, де дніпряни ремонтували свої дизельні авто. Також постраждали цивільні будинки через потрапляння осколків у вікна.



Андрій Рудик додав:"Місто Дніпро рідко потерпає від ворожих обстрілів, ППО області та міста працює шикарно, не побоюся цього слова. Що стосується самої області й окремих прифронтових територіальних громад, то там вони дійсно зазнають ракетних та артилерійських ударів. А ці удари по Дніпру - це спроба скопіювати удари, які були здійснені проти Києва, Кременчука. Тобто Росія свідомо завдає удари по цивільних об'єктах, а не по військових".

28 червня російські війська обстріляли Дніпро

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