Сильна країна не можлива без ефективних державних інституцій
Адміністрація Байдена спрямувала сильний і чіткий меседж найгіршій частині Офісу президента України
Цитата з офіційного редаута зустрічі Байдена і Зеленського:
"President Biden underscored the importance of strong, politically independent anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Special Anti-Corruption Prosecutor, and the High Anti-Corruption Court."
Це дуже сильний і чіткий меседж найгіршій частині ОП.
І я б навіть хотів, щоб вони цей меседж НЕ почули. Бо далі йтимуть не меседжі, а дії: наприклад, санкції і жорстка вимога нарешті звільнити з ОП кілька персонажів.
Чи мають перелічені інституції проблеми/виклики? Так, мають. І повірте, що американці добре про них знають:
- І про кількох зашкварених суддів ВАКС.
- І про процесуальну та адміністративну залежність САП.
- І про, як мінімум, управлінські проблеми в НАБУ.
- І про правки Лозового, які унеможливлюють розслідування складних злочинів.
Про все це і Західні партнери, і українські експерти добре знають. Разом ми вирішимо всі ці проблеми/виклики: десь змінимо закони, десь доведеться змінити людей/менеджмент.
Сильна країна НЕ можлива без ефективних державних інституцій.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
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