Цитата з офіційного редаута зустрічі Байдена і Зеленського:

"President Biden underscored the importance of strong, politically independent anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Special Anti-Corruption Prosecutor, and the High Anti-Corruption Court."

Це дуже сильний і чіткий меседж найгіршій частині ОП.

І я б навіть хотів, щоб вони цей меседж НЕ почули. Бо далі йтимуть не меседжі, а дії: наприклад, санкції і жорстка вимога нарешті звільнити з ОП кілька персонажів.

Чи мають перелічені інституції проблеми/виклики? Так, мають. І повірте, що американці добре про них знають:

- І про кількох зашкварених суддів ВАКС.

- І про процесуальну та адміністративну залежність САП.

- І про, як мінімум, управлінські проблеми в НАБУ.

- І про правки Лозового, які унеможливлюють розслідування складних злочинів.

Про все це і Західні партнери, і українські експерти добре знають. Разом ми вирішимо всі ці проблеми/виклики: десь змінимо закони, десь доведеться змінити людей/менеджмент.

Сильна країна НЕ можлива без ефективних державних інституцій.

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.